Артиллерийские расчеты 152-мм пушки «Гиацинт-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили самоходное орудие и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства на правом берегу Днепра. Минобороны РФ 6 мая показало фрагмент боевой работы артиллеристов.

В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении артиллерийские расчеты 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения десантников из состава группировки войск «Днепр» вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 км.

Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью беспилотников Zala. В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов были поражены и уничтожены самоходное орудие и буксируемая гаубица вместе с экипажами и расчетами.

«Боевой дух у ребят высокий, работают отважно, цели поражают не только количественно, но и качественно. Основная задача — это контрбатарейная борьба — те орудия, которые пытаются поразить нашу пехоту и артиллерию», — сказал замкомандира гаубичного артиллерийского дивизиона с позывным Психолог.

Командир орудия с позывным Молдаван признался, что рядом с его родным городом — Белгородом — проходит зона СВО, поэтому он подписал контракт и пошел служить. Работает по целям вроде пунктов управления БПЛА, буксируемых гаубиц калибра 155 мм М777 и Krab, самоходок и минометов.

Номер расчета орудия с позывным Белый из Тамбовской области рассказал, что заинтересовался темой военных орудий. В расчете — заряжающий, подносит снаряды, заряжает, выстреливает, готовит новый снаряд.

После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях, сообщили в военном ведомстве.

22 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российские артиллеристы усиливают давление на ВСУ на северском направлении. На видео журналист представил точный удар артиллерии по одному из украинских укрепрайонов.

16 апреля корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» ежедневно наносят точные удары по боевым целям ВСУ и приносят российским войскам новые победы. От получения данных разведподразделений до нанесения первого удара украинским позициям проходит всего пара минут.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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