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Байден заявил о прекращении поставки снарядов Израилю в случае вторжения в Рафах
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Байден заявил о прекращении поставки снарядов Израилю в случае вторжения в Рафах

Байден заявил, что при вторжении в Рафах прекратит поставки Израилю артснарядов
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Израиль перестанет получать артиллерийские снаряды и авиабомбы, если израильская армия вторгнется на территорию Рафаха. Такое заявление 8 мая сделал президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу CNN.

«Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им оружие», — заявил американский лидер.

Однако Байден добавил, что поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений оборонительного характера со стороны Соединенных Штатов будут продолжаться.

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В этот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о недовольстве Израиля из-за прекращения поставок боеприпасов США. По словам источника, давление со стороны США должно оказываться на палестинское движение ХАМАС, а не Израиль.

Тогда же руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон приостановил поставки одного типа боеприпасов Тель-Авиву. Он добавил, что США также рассматривают приостановку поставок других типов боеприпасов.

Кроме того, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пересматривают оказание некоторых видов краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг города Рафах в секторе Газа. Как отметил министр обороны, в поставках оружия Израилю будет сделана пауза.

24 апреля американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

При этом 5 мая американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Отмечалось, что это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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