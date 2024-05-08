Песков призвал быть оптимистами при оценке отношений России и Армении

Определенные проблемные темы в отношениях России и Армении есть, но преувеличивать сложность переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 8 мая заявил и.о. официального представителя Кремля Дмитрий Песков 8 мая.

«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях, но, с другой стороны, тем честнее взаимодействие двух стран, шире комплекс отношений и тем чаще встречаемся, когда возникают различные проблемы», — сказал Песков на видео, размещенном в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Он подчеркнул, что при наличии сложных тем, у лидеров государств есть политическая воля для обсуждения этого, есть диалог и взаимная заинтересованность.

«Потенциал двусторонних отношений есть, поэтому в данном случае мы склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Вечером 8 мая Владимир Путин встретился с премьером Армении Пашиняном в Москве. Темами для обсуждения станут сотрудничество между РФ и Арменией, экономические отношения стран и безопасность в регионе.

Ранее в этот день премьер-министр Армении прибыл в Москву для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле. По его словам, Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития.