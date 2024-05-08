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Премьер Армении Пашинян прибыл с визитом в Москву

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 мая прибыл с визитом в Москву для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его самолет приземлился в одном из столичных аэропортов.

Как ожидается, армянский премьер также должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее, 6 мая, помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин намерен провести встречу с Пашиняном 8 мая. Ушаков напомнил, что Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ и намерена воздерживаться от финансирования организации, но при этом не отказывается от полного участия в ней.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле. По его словам, Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития. 18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе и нацелен на разрыв связей между РФ и Арменией.

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