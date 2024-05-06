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Ушаков заявил о планах Путина провести встречу с Пашиняном 8 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу 8 мая после заседания в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее заявление 6 мая сделал помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

Он выразил надежду, что беседа Путина и Пашиняна будет содержательной.

«Что касается встречи с Пашиняном, ожидается, что этот двусторонний контакт будет весьма содержательным, поскольку много вопросов накопилось для обсуждения», — отметил Ушаков.

Помощник президента указал, что в Армении находится большое количество россиян, а армянское руководство сохраняет экономические связи с РФ, что способствует экономическому росту страны. Кроме того, Ушаков указал на существующие проблемы в двусторонних отношениях.

«Сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. Последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях. Раздается критика в адрес России и в адрес ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. — Ред.)», — подчеркнул он.

Ушаков напомнил, что Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ и намерена воздерживаться от финансирования организации, но при этом не отказывается от полного участия в ней. Кроме того, армянский премьер ведет диалог с западными государствами.

Российское руководство придает важное значение встрече Путина и Пашиняна, которая поможет «расставить многие точки над «i», заключил помощник президента России.

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Ранее в этот день спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что Пашинян не примет участие в церемонии инаугурации Путина.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле. По его словам, Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития. 18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе и нацелен на разрыв связей между РФ и Арменией.

Как отметил армянский премьер 22 апреля, его страна не может положиться на ОДКБ, поэтому остается открытым вопрос о членстве республики в ней. Он сообщил, что Ереван готов к максимально возможному сближению с Евросоюзом, и заявил, что есть вероятность того, что возобновление участия Армении в ОДКБ может стать практически невозможным.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр закавказской республики отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по мнению Пашиняна, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

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