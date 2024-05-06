Пашинян не будет присутствовать на церемонии инаугурации Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.
На вопрос, поедет ли премьер-министр в Москву на инаугурацию, он ответил отрицательно
«Я думаю, что нам как председателю следует принять участие в заседании ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.)», — передает его слова Armtimes.
Заседание ЕАЭС состоится 8 мая в Москве.
Ранее, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле, ведь Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития. До этого, 18 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе и нацелен на разрыв связей между РФ и Арменией.
А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 апреля отметил, что Армения является близким союзником и партнером России, и российское руководство исходит из того, что сложные моменты в двусторонних отношениях будут находить разрешение. Он также подчеркнул, что РФ объединена с Арменией во многие интеграционные форматы, а значение двусторонних исторических и гуманитарных отношений трудно переоценить.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.