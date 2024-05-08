«Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов»

Евразийский экономический союз за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура: совокупный ВВП стран, входящих в него, увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн, более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в нацвалютах, а объем взаимной торговли вырос почти в два раза. Об этом Владимир Путин заявил 8 мая на юбилейном заседании глав государств — участников ЕАЭС. На саммит в Москву приехали все лидеры объединения, они отметили эффективность союза и в условиях санкций. При этом объединение наращивает торговлю с третьими странами: товарооборот с ними увеличился на 60%, и теперь возможны новые связи ЕАЭС с Монголией.

Как прошло юбилейное заседание ЕАЭС

Владимир Путин 8 мая провел первое международное мероприятие после своей инаугурации — в Большом Кремлевском дворце собрались главы государств — членов ЕАЭС на юбилейное заседание союза. Накануне здесь же российский лидер официально занял пост президента страны в пятый раз.



С двумя букетами красных роз первым во дворец прибыл белорусский лидер Александр Лукашенко. Не исключено, что так он поздравил своего коллегу с официальным вступлением в должность. Следом подъехали и другие главы стран — участниц ЕАЭС — президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Прибыл и премьер-министр Армении Никол Пашинян.



На заседании, которое проходило сперва в узком, а затем в расширенном составе, лидеры сконцентрировались на векторах развития союза и подвели итоги работы объединения. 10 лет назад в Астане, 29 мая 2014 года, Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев (на тот момент президент Казахстана) поставили свои подписи под договором о создании нового интеграционного объединения — Евразийского экономического союза. Через год в состав вошли Армения и Киргизия. Предшественником ЕАЭС было Евразийское экономическое сообщество, которое существовало с 2001 по 2014 год.

Общее фотографирование лидеров стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей, — сказал Владимир Путин.

К настоящему моменту почти в два раза вырос объем взаимной торговли в союзе — с $45 млрд до $89 млрд, совокупный ВВП увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. В январе-феврале 2024-го на 6,6% выросли объемы промышленного производства, на 1,2% — продукция сельского хозяйства. К слову, свыше 90% расчетов уже проводится в национальных валютах.

Владимир Путин отметил, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году.

Успехи ЕАЭС отмечаются и в сотрудничестве с третьими странами: товарооборот с ними вырос на 60% — с $579 млрд до $923 млрд. Напомним, что в активе ЕАЭС уже шесть крупных международных договоров — с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и два с Китаем. При этом идут консультации по либерализации торговли с Египтом, ОАЭ и Индонезией, готовятся переговоры с Индией.

Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в расширенном составе в Кремле Фото: ТАСС/Александр Щербак

Партнеры ЕАЭС на международной арене

Экономические успехи союза и работу в условиях внешнего давления обсудили подробнее уже на заседании в расширенном составе, к которому также присоединились два президента государств-наблюдателей при ЕАЭС — глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Владимир Путин констатировал рост интереса в мире к работе Евразийского экономического союза и призвал участников работать сообща и слаженно.



— Евразийский экономический союз и вся наша интеграционная деятельность привлекают внимание всё большего числа международных игроков, заинтересованность в развитии связей с нашим объединением проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как СНГ, ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, — отметил глава РФ.

Похожую точку зрения высказали и другие президенты. К примеру, Касым-Жомарт Токаев убежден, что в условиях нестабильности в мире ЕАЭС должен стать еще более гибким и эффективным. Александр Лукашенко также подтвердил, что на фоне санкций необходимо незамедлительно реализовывать решения в рамках союза. В частности, систематизации требуют вопросы формирования зоны свободной торговли с партнерами ЕАЭС, считает президент Белоруссии.

Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в расширенном составе в Кремле Фото: ТАСС/Александр Щербак

— В текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности и в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли, а с кем из потенциальных партнеров ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов, — сказал он.



Таким образом у объединения планомерно расширяется и круг внешнеторговых партнеров ЕАЭС. По итогам саммита лидеры приняли ряд важных документов, в частности, проект решения о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. Впрочем, Александр Лукашенко считает, что сегодня необходимо искать выход на рынки Африки, но диалогу с континентом, по его мнению, в странах ЕАЭС уделяется недостаточно внимания.

Внутренняя торговля стран ЕАЭС

Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата и внутри пространства ЕАЭС, считает Владимир Путин. Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров уже обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров, отметил российский лидер. Он также констатировал, что страны союза перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты.

— Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли, — заявил Владимир Путин на саммите.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Транспортно-логистическое сотрудничество между странами ЕАЭС расширяется из года в год, за счет чего увеличиваются и объемы взаимных грузоперевозок, уточнил он. Президент Киргизии добавил, что его страна полностью выполнила взятые при вступлении в ЕАЭС обязательства по оснащению пунктов пропуска на границе объединения.

Единогласно лидеры высказались о том, что одним из приоритетов интеграционной повестки ЕАЭС необходимо считать цифровизацию. По мнению Владимира Путина, ее развитию может поспособствовать взаимное признание электронных подписей в странах союза. Александр Лукашенко подтвердил: странам ЕАЭС нужно сконцентрироваться на скорейшем взаимном признании в рамках объединения электронной цифровой подписи. При этом следует заняться и цифровизацией техрегулирования, что упростит для предприятий процессы сертификации и стандартизации, добавил он.

Тем не менее ряд сложностей всё же сохраняется. Белорусский лидер заявил, что безотлагательного решения требует вопрос либерализации в ЕАЭС доступа к госзакупкам и снижения уровня национального протекционизма в этой сфере. Он подчеркнул, что в реальности рынок госзакупок стран ЕАЭС защищается не от импорта из третьих стран, на которые приходится почти две трети госзакупок союза, а от товаров и услуг, произведенных в государствах объединения.

— То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнеров. Убежден, вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения. Потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом. И по большому счету это наша безопасность и наша независимость, — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На проблемы высказался и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Существенно затянулся процесс [формирования] общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть выполнен в разумные сроки, — сказал он на заседании.

ЕАЭС за 10 лет удалось достигнуть значительных результатов и утвердить свое место на международной арене по праву, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Что касается решения проблемных вопросов, то здесь важно, как в том числе к ним будет относиться Армения, ведь именно к ней в этом году перешло председательство в союзе, резюмировал эксперт.

Переговоры Путина и Пашиняна

Поздним вечером Владимир Путин провел встречу с Николом Пашиняном. Российский лидер констатировал, что двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно. Товарооборот между Москвой и Ереваном за 2023 год достиг рекордного значения и превысил $7 млрд. Значительным оказался и рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС — с 2015-го он увеличился в 14 раз.

— Исполнилось десятилетие ЕАЭС. За это время, вот мы сейчас только что с вами перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации, — отметил Владимир Путин.

Премьер-министр Армении поблагодарил президента РФ за теплый прием и организацию встречи лидеров ЕАЭС. В последний раз лидеры встречались в декабре прошлого года на неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

— С тех пор, конечно, накопилась вопросов масса, которые нужно обсудить. Экономический блок мы уже обсудили во время заседания Совета, и сейчас надеюсь и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, — сказал Никол Пашинян.

Владимир Путин также отметил, что намерен коснуться вопросов безопасности в регионе, однако их стороны обсудили уже за закрытыми дверьми. Ситуация в регионе обострилась в сентябре 2023 года в контексте многолетнего армяно-азербайджанского конфликта, когда Баку начал военную операцию против Нагорного Карабаха. Она завершилась фактической капитуляцией непризнанной республики. В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. С 1 января 2024 года НКР прекратила свое существование.

Сейчас между Баку и Ереваном по-прежнему не подписан мирный договор. При этом в последнее время активную роль в переговорном процессе принимает Евросоюз. К примеру, Никол Пашинян обсудил со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар вопрос делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, а также заключение мирного соглашения.