Грузовик насмерть сбил девочку на велосипеде в Подмосковье

Грузовик насмерть сбил 11-летнюю девочку в городском округе Воскресенск Московской области. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел примерно в 18:15 на Центральной улице в деревне Чемодурово.

«По предварительной информации, 11-летняя девочка, двигаясь на велосипеде по краю проезжей части, попала под колеса грузового автомобиля «КамАЗ», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП ребенок погиб на месте», — написано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее, 30 апреля, в городе Белогорске Амурской области мусоровоз насмерть сбил девятилетнего мальчика на велосипеде. Грузовик наехал на ребенка, когда двигался задним ходом в придомовой территории.