В Эстонии будут применять меры в отношении граждан с георгиевскими лентами 9 мая

Полиция Эстонии будет применять меры 9 мая за ношение георгиевской ленты или запрещенной символики на территории страны. Об этом 8 мая рассказала подполковник полиции Елена Мирошниченко в беседе с агентством Postimees.

Она сообщила, что полиция 9 мая будет работать в «усиленном режиме» для обеспечения порядка и предотвращения нарушений.

«Полиция будет реагировать, если на кладбище придут люди с запрещенной символикой <...>. Или если с собой будут какие-то цветы, а на цветах будет, допустим, георгиевская ленточка», — подчеркнула Мирошниченко.

Подполковник отметила, что георгиевская лента запрещена не только 9 мая, но и в любой другой день на территории Эстонии. Административное наказание за ношение ленты предусматривает штраф до €1200 или арест.

Ранее в этот день издание Delfi сообщило, что полиция в Эстонии начала производство в отношении трех лиц, которые размахивали российским флагом из окна автомобиля в городе Пярну. По информации издания, двоим из них полиция уже назначила штраф. Как отметил руководитель местного отделения полиции Юллар Кютт, в Эстонии решительно реагируют на демонстрацию российского флага, чтобы предотвратить возникновение других правонарушений.

3 мая полиция Эстонии приняла решение запретить проведение с 5 по 9 мая публичных мероприятий с использованием «враждебной символики», в частности георгиевских лент.

В список «враждебной символики» входят георгиевские ленты, флаги России и СССР, советская военная форма, а также символ Z. Запрет на ее использование действует в уездах Харьюмаа (включая Таллин), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает большая часть русскоязычного населения Эстонии.

Законопроект о запрете георгиевской ленты и буквы Z латинского алфавита, которые стали символами поддержки спецоперации России по защите Донбасса, начали разрабатывать в Эстонии в марте 2022 года.