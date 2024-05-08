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Полиция в Эстонии начала производство за демонстрацию флага РФ тремя гражданами

Delfi: полиция в Эстонии начала производство после демонстрации флага России
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Фото: Global Look Press
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Полиция в Эстонии начала производство в отношении трех лиц, которые размахивали российским флагом из окна автомобиля в городе Пярну. Об этом в среду, 8 мая, сообщает издание Delfi.

Отмечается, что 24 апреля на парковку торгового центра заехал автомобиль, из окна которого был виден флаг РФ. В машине находился 49-летний водитель и два пассажира — 54-летний мужчина, который добровольно передал флаг полицейским, и 36-летняя женщина.

По информации издания, двоим из них полиция уже назначила штраф. В стране запрещена демонстрация соответствующей символики, за это может быть назначен штраф в размере до €1,2 тыс.

Как отметил руководитель местного отделения полиции Юллар Кютт, в Эстонии решительно реагируют на демонстрацию российского флага, чтобы предотвратить возникновение других правонарушений.

Кроме того, эстонская полиция в преддверии Дня Победы запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию связанной с РФ символикой, сообщил накануне портал эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на правоохранителей. В публикации также говорится, что весь день 9 мая парковка перед кладбищем в Таллине будет закрыта. Полиция попросила жителей сообщать, если они заметят соответствующую символику, флаги, ленты и тому подобное.

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Ранее в этот день временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин рассказал, что в стране силовики начали задерживать тех, кто пытается почтить память воинов Красной армии. По его словам, власти страны задерживают ветеранов, пожилых людей и потомков солдат, однако люди продолжают нести цветы к захоронениям воинов.

Кроме того, в Берлине полиция запретила размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. Однако от правил были освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства.

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