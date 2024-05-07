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В Берлине запретили 8 и 9 мая флаги РФ и георгиевские ленточки на мемориалах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Полиция в Берлине запретила размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает Tagesschau со ссылкой на правила полиции.

«По случаю празднования окончания Второй мировой войны 8 и 9 мая берлинская полиция опубликовала правила, которые будут распространяться на советские мемориалы в городе и его ближайших окрестностях», — говорится в публикации издания.

В полиции отметили, что от правил освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства, ограничения также не распространяются на собрания за пределами мемориалов и их окрестностей, там действует Закон о собраниях.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Ранее, 5 мая, в городе Франкфурте-на-Майне в Германии прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие около 500 человек, среди которых были представители немецких обществ. К акции присоединились неравнодушные всех возрастов. Люди пронесли по улицам города флаги Красной армии и России под композиции о Дне Победы.

До этого, 3 мая, телеканал ERR рассказал, что полиция Эстонии приняла решение запретить проведение с 5 по 9 мая публичных мероприятий с использованием «враждебной символики». В этот список «враждебной символики» вошли георгиевские ленты, флаги России и СССР, советская военная форма, а также символ Z. Запрет на ее использование действует в уездах Харьюмаа (включая Таллин), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает большая часть русскоязычного населения Эстонии. Полиция добавила, что проведение запрещенных мероприятий будет наказываться штрафом или тюремным заключением на срок до года.

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