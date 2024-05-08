В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии

В Латвии силовики начали задерживать тех, кто пытается почтить память воинов Красной армии. Об этом среду, 8 мая, «Известиям» рассказал временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

«В этом году уже зафиксированы случаи задержания латвийских жителей за возложение цветов на места снесенных мемориалов и демонстрацию символики победы, включая георгиевскую ленточку», — заявил он.

По его словам, власти страны задерживают ветеранов, пожилых людей и потомков солдат, однако люди продолжают нести цветы к захоронениям воинов.

«Я убежден, что эти недостойные усилия местных властей по запугиванию собственного населения не принесут плодов», — подчеркнул Касаткин.

Ранее, 3 мая, портал RUS TVNET сообщил, что в латвийском городе Резекне мужчину задержали за возложение цветов к снесенному советскому памятнику. Сначала его хотели привлечь к административной ответственности за «прославление военной агрессии», но после допроса правонарушение переквалифицировали в уголовное преступление, связанное с «оправданием военных преступлений».

20 апреля 2022 года сейм Латвии большинством голосов принял закон о запрете проведения в республике публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. Разрешены только торжества по случаю Дня Европы. Закон приняли в срочном порядке.

Власти Латвии давно стараются избавиться от культурного наследия Советского Союза. В балтийской республике запретили публичное ношение георгиевских лент в 2021 году. Тогда же сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, теперь нельзя проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.