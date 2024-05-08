Реклама
Прямой эфир
Мир
Черногория экстрадирует по запросу РФ подозреваемую в мошенничестве женщину
Мир
Литва выразила готовность направить военных на Украину в учебных целях
Мир
В Панаме состоялась акция «Бессмертный полк»
Мир
Страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против РФ
Мир
В Италии сообщили о готовящемся решении НАТО по вводу войск на Украину
Общество
На «Саур-Могиле» в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту
Наука и техника
Разработка энергоустановки для совместной с КНР лунной станции началась в РФ
Культура
Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию
Мир
На Украине сообщили о повреждении трех теплоэлектростанций в результате взрывов
Авто
ГИБДД объявила рейд на электросамокатчиков в Москве
Мир
В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии
Мир
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Мир
Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot
Мир
МИД КНР поздравил Путина с вступлением в должность президента России
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Экономика
В МВФ заявили о разделении мира на три блока из-за геополитических проблем

В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии

0
Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Латвии силовики начали задерживать тех, кто пытается почтить память воинов Красной армии. Об этом среду, 8 мая, «Известиям» рассказал временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

«В этом году уже зафиксированы случаи задержания латвийских жителей за возложение цветов на места снесенных мемориалов и демонстрацию символики победы, включая георгиевскую ленточку», — заявил он.

По его словам, власти страны задерживают ветеранов, пожилых людей и потомков солдат, однако люди продолжают нести цветы к захоронениям воинов.

«Я убежден, что эти недостойные усилия местных властей по запугиванию собственного населения не принесут плодов», — подчеркнул Касаткин.

Запрещенный праздник: в Латвии продолжаются провокации против Дня Победы
Новая волна преследований русскоязычного населения

Ранее, 3 мая, портал RUS TVNET сообщил, что в латвийском городе Резекне мужчину задержали за возложение цветов к снесенному советскому памятнику. Сначала его хотели привлечь к административной ответственности за «прославление военной агрессии», но после допроса правонарушение переквалифицировали в уголовное преступление, связанное с «оправданием военных преступлений».

20 апреля 2022 года сейм Латвии большинством голосов принял закон о запрете проведения в республике публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. Разрешены только торжества по случаю Дня Европы. Закон приняли в срочном порядке.

Власти Латвии давно стараются избавиться от культурного наследия Советского Союза. В балтийской республике запретили публичное ношение георгиевских лент в 2021 году. Тогда же сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, теперь нельзя проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024