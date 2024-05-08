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Разработка энергоустановки для совместной с КНР лунной станции началась в РФ
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Разработка энергоустановки для совместной с КНР лунной станции началась в РФ

Началась разработка ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и КНР
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В России началась разработка ядерной энергетической установки, проект которой РФ развивает совместно с Китаем. Об этом 8 мая заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Началась», — ответил Борисов на вопрос «РИА Новости» о работе над установкой.

Ранее, 5 марта, Борисов рассказал, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033–2035 годах доставить на поверхность Луны ядерную энергоустановку. По его словам, необходимые для выполнения такого проекта технологические задачи уже практически решены. Работа на естественном спутнике Земли должна выполняться автоматически с помощью робототехники.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 декабря 2023 года выпустили совместное коммюнике, в котором договорились продолжать сотрудничество двух государств по строительству международной лунной научно-исследовательской станции. Кроме того, китайское агентство «Синьхуа» сообщило тогда же, что китайский спускаемый аппарат «Чанъэ-7» доставит на Луну российскую научную аппаратуру.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции (МНЛС) 29 ноября 2023 года. В этой программе предусмотрены способы избежать технических и финансовых рисков при работе с исследовательскими и прикладными проектами на естественном спутнике Земли.

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