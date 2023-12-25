Россия примет участие в китайском лунном проекте «Чанъэ-7»

Российскую научную аппаратуру для изучения Луны отправят на китайском спускаемом корабле «Чанъэ-7». Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

В совместном коммюнике 28-очередной встречи премьера Госсовета Китая Ли Цяна с премьер-министром России Михаилом Мишустиным отмечается, что стороны договорились продолжить «содействие строительству международной лунной научно-исследовательской станции».

«Поддерживать развитие совместного сотрудничества между «Чанъэ-7» и «Луна-26», — отмечается в документе, опубликованном 20 декабря.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Программа также поможет избежать потенциальных технических и финансовых рисков при реализации проектов по исследованию и использованию Луны.

11 августа генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что госкорпорация планирует запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году и «Луна-28» — в 2030-м или позже.

В апреле Борисов отмечал, что Китай заинтересован в компетенциях России по созданию ракетных двигателей в рамках двустороннего соглашения. Кроме того, по словам Борисова, в проекте лунной станции будет задействован российский ядерный буксир «Зевс», который сможет доставлять крупногабаритные объекты с околоземной орбиты на окололунную. Реализация данного аппарата запланирована на 2030 год.