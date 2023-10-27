Не просто космос: замену российского сегмента МКС выведут на орбиту в 2027-м
Первый сегмент новой российской орбитальной станции будет выведен на орбиту в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Продолжится и лунная программа — ее готовятся запустить в 2026-м. В целом РФ активно сотрудничает в этой сфере и с другими странами: «работа продолжается, несмотря ни на какие проблемы», сказал президент. В этот же день он провел совещание по развитию отрасли, где поручил до 1 июля разработать нацпроект по развитию индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. Куда РФ намерена экспортировать свои ресурсы и кого еще может коснуться льготная ипотека — в материале «Известий».
Россия продолжит поддержку лунной программы
Для обсуждения ситуации в космической индустрии 26 октября Владимир Путин лично приехал на ведущее российское ракетно-космическое предприятие «Энергия» в подмосковный Королев. Там он посетил выставку перспективных проектов космической отрасли и пообщался с молодыми учеными. На встрече с ними одним из главных заявлений президента стала новость о запуске первого модуля Российской орбитальной станции (РОС), который может быть выведен на орбиту в 2027 году.
Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов, заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный конструктор — заместитель генерального директора ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» Владимир Соловьев (справа налево) во время посещения ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»
— Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а вся станция. Один из этих сегментов мы сегодня смотрели, — заявил он.
Позднее на профильном совещании президент напомнил, что в ноябре 2023 года международной станции исполнится 25 лет и по изначальным планам в 2024-м она должна была бы завершить свою миссию.
— Поскольку функционирование МКС вряд ли возможно без наших российских компетенций, мы продлили свое участие в проекте до 2028 года. Очевидно, что это временное, промежуточное решение, — пояснил президент. — И Россия, как одна из ведущих космических держав, должна смотреть далеко вперед, принимать во внимание задачи нашего суверенного долгосрочного развития и, конечно, обеспечения национальной безопасности. Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке технических характеристик нашей собственной орбитальной станции.
Обсудили еще одно событие — крушение российской станции «Луна-25». Глава государства признался, что его расстроил инцидент: «Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем», — и пообещал продолжать поддержку лунной программы, несмотря на это ЧП. Так, следующий запуск лунной станции могут провести в 2026 году, хотя в планах он должен был состояться в 2027-м, сказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, присутствовавший на встрече президента с учеными.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической космической станцией «Луна-25»
Среди других вопросов, которые волновали специалистов, — уход от бюрократии в отрасти, а также финансирование частных космических компаний, в привлечении которых, по словам президента, государство заинтересовано. В целом Владимир Путин посоветовал ученым держать внутренний настрой на лучший результат, чтобы повысить конкурентоспособность, потому что «сегодня в космосе сотрудничество идет, несмотря ни на какие проблемы». По его словам, если производимые в РФ спутники для дистанционного зондирования будут аналогичными по качеству тем, что производятся за рубежом, «их будут отсекать» на мировом рынке, а если они будут лучше — их будут брать, несмотря на разногласия в политической сфере.
Тем не менее санкционное давление всё же стало для отрасли серьезным испытанием, потому что именно в космической сфере высокий процент импортозамещения. Рестрикции ударили и по международным проектам. «Из-за санкций не полетел марсоход «ЭкзоМарс-2022» — работа российских и европейских ученых в течение более чем 10 лет», — сказал «Известиям» научный журналист Михаил Котов.
Однако в целом ограничения не затронули важную космическую программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) между «Роскосмосом» и NASA. 23 октября правительство РФ одобрило переговоры между организациями о подписании второго дополнения к соглашению по программе.
Для специалистов космической сферы может появиться льготная ипотека
На фоне относительно низких зарплат в этой сфере Владимир Путин пообещал подумать о льготах на жилье для работников космической отрасли. В этот же день он поручил правительству подготовить дополнительные меры в этом направлении.
— Я сейчас смотрел документы, в региональном измерении на предприятиях космической отрасли ниже среднего уровня заработная плата находится, честно говоря, даже для меня это неожиданно. Ниже средней по экономике по регионам. Я понимаю, что с кондачка такие вопросы не решаются, но все-таки руководители отрасли, правительство в целом должны обратить на это внимание, — сказал глава государства на совещании.
Президент также анонсировал разработку национального проекта с целью развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов, который должно подготовить правительство к 1 июля 2024 года. Кроме того, он предложил снизить стоимость доставки космических аппаратов на орбиту.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли
Сегодня аэрокосмическая отрасль стала трендом развития для многих стран. Так, на 2022 год объем космического рынка в мире превысил $377 млрд, напомнил генеральный директор АО «АК «Новый космос» Антон Алексеев. Россия в этом списке пока находится в роли отстающих. К примеру, доля РФ и СНГ в общем обороте достигает всего 4% (порядка 1,5 трлн рублей). То же демонстрирует и число искусственных спутников: если у США их свыше 6 тыс., то у России порядка 230 аппаратов.
— Проблемы сохраняются в основном с космическими аппаратами — их созданием, их массовым выпуском. Это то, на что сейчас весь мир постепенно переходит — кто-то быстрее, кто-то медленнее. И в этом вопросе мы в настоящее время находимся в догоняющих, — сказал научный журналист Михаил Котов.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»
Сотрудничество РФ в сфере космоса переключилось с западных партнеров на восточных. В частности, РФ плотно сотрудничает с Китаем, Индией и странами БРИКС, сказал сооснователь космического стартапа Vector популяризатор космонавтики Николас Оксман. К примеру, Пекин помогает Москве с технологиями по производству спутников конвейерным методом. России также поступали предложения по совместному строительству РОС — Российской орбитальной станции, которая может стать преемницей сегмента РФ на замену МКС. Однако и Россия может стать надежным партнером в этой сфере.
— Важно предлагать готовые продукты и услуги как среди спутников и сервисов на их основе, так и пусковые возможности для вывода различного рода космических аппаратов. Уверен, если мы, например, запустим радиолокационную группировку мониторинга Северного морского пути, то «ледовым навигатором» будут пользоваться многие страны, которые захотят сэкономить в доставке грузов по времени и деньгам в сравнении с торговым путем через Суэцкий канал, — сказал Антон Алексеев.
В целом России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС, заключил Владимир Путин на совещании.