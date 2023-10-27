Не просто космос: замену российского сегмента МКС выведут на орбиту в 2027-м

Первый сегмент новой российской орбитальной станции будет выведен на орбиту в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС . Об этом Владимир Путин заявил на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Продолжится и лунная программа — ее готовятся запустить в 2026-м . В целом РФ активно сотрудничает в этой сфере и с другими странами: «работа продолжается, несмотря ни на какие проблемы», сказал президент. В этот же день он провел совещание по развитию отрасли, где поручил до 1 июля разработать нацпроект по развитию индустрии космических сервисов , технологий и продуктов. Куда РФ намерена экспортировать свои ресурсы и кого еще может коснуться льготная ипотека — в материале «Известий» .

Россия продолжит поддержку лунной программы

Для обсуждения ситуации в космической индустрии 26 октября Владимир Путин лично приехал на ведущее российское ракетно-космическое предприятие «Энергия» в подмосковный Королев . Там он посетил выставку перспективных проектов космической отрасли и пообщался с молодыми учеными. На встрече с ними одним из главных заявлений президента стала новость о запуске первого модуля Российской орбитальной станции (РОС), который может быть выведен на орбиту в 2027 году.

Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов, заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный конструктор — заместитель генерального директора ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» Владимир Соловьев (справа налево) во время посещения ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а вся станция. Один из этих сегментов мы сегодня смотрели , — заявил он.

Позднее на профильном совещании президент напомнил, что в ноябре 2023 года международной станции исполнится 25 лет и по изначальным планам в 2024-м она должна была бы завершить свою миссию.

— Поскольку функционирование МКС вряд ли возможно без наших российских компетенций, мы продлили свое участие в проекте до 2028 года. Очевидно, что это временное, промежуточное решение , — пояснил президент. — И Россия, как одна из ведущих космических держав, должна смотреть далеко вперед, принимать во внимание задачи нашего суверенного долгосрочного развития и, конечно, обеспечения национальной безопасности. Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке технических характеристик нашей собственной орбитальной станции .

Обсудили еще одно событие — крушение российской станции «Луна-25». Глава государства признался, что его расстроил инцидент: «Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем» , — и пообещал продолжать поддержку лунной программы, несмотря на это ЧП. Так, следующий запуск лунной станции могут провести в 2026 году, хотя в планах он должен был состояться в 2027-м, сказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, присутствовавший на встрече президента с учеными.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической космической станцией «Луна-25» Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Среди других вопросов, которые волновали специалистов, — уход от бюрократии в отрасти, а также финансирование частных космических компаний, в привлечении которых, по словам президента, государство заинтересовано . В целом Владимир Путин посоветовал ученым держать внутренний настрой на лучший результат, чтобы повысить конкурентоспособность, потому что «сегодня в космосе сотрудничество идет, несмотря ни на какие проблемы». По его словам, если производимые в РФ спутники для дистанционного зондирования будут аналогичными по качеству тем, что производятся за рубежом, «их будут отсекать» на мировом рынке, а если они будут лучше — их будут брать, несмотря на разногласия в политической сфере .

Тем не менее санкционное давление всё же стало для отрасли серьезным испытанием, потому что именно в космической сфере высокий процент импортозамещения. Рестрикции ударили и по международным проектам. «Из-за санкций не полетел марсоход «ЭкзоМарс-2022» — работа российских и европейских ученых в течение более чем 10 лет», — сказал «Известиям» научный журналист Михаил Котов.

Однако в целом ограничения не затронули важную космическую программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) между «Роскосмосом» и NASA. 23 октября правительство РФ одобрило переговоры между организациями о подписании второго дополнения к соглашению по программе.

Справка «Известий» «Роскосмос» и NASA в июле 2022-го подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022–2024 годах в июле этого года.

Для специалистов космической сферы может появиться льготная ипотека

На фоне относительно низких зарплат в этой сфере Владимир Путин пообещал подумать о льготах на жилье для работников космической отрасли . В этот же день он поручил правительству подготовить дополнительные меры в этом направлении.



— Я сейчас смотрел документы, в региональном измерении на предприятиях космической отрасли ниже среднего уровня заработная плата находится, честно говоря, даже для меня это неожиданно . Ниже средней по экономике по регионам. Я понимаю, что с кондачка такие вопросы не решаются, но все-таки руководители отрасли, правительство в целом должны обратить на это внимание, — сказал глава государства на совещании.

Президент также анонсировал разработку национального проекта с целью развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов, который должно подготовить правительство к 1 июля 2024 года. Кроме того, он предложил снизить стоимость доставки космических аппаратов на орбиту.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сегодня аэрокосмическая отрасль стала трендом развития для многих стран. Так, на 2022 год объем космического рынка в мире превысил $377 млрд, напомнил генеральный директор АО «АК «Новый космос» Антон Алексеев. Россия в этом списке пока находится в роли отстающих. К примеру, доля РФ и СНГ в общем обороте достигает всего 4% (порядка 1,5 трлн рублей). То же демонстрирует и число искусственных спутников: если у США их свыше 6 тыс., то у России порядка 230 аппаратов.

— Проблемы сохраняются в основном с космическими аппаратами — их созданием, их массовым выпуском. Это то, на что сейчас весь мир постепенно переходит — кто-то быстрее, кто-то медленнее. И в этом вопросе мы в настоящее время находимся в догоняющих, — сказал научный журналист Михаил Котов.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сотрудничество РФ в сфере космоса переключилось с западных партнеров на восточных. В частности, РФ плотно сотрудничает с Китаем, Индией и странами БРИКС , сказал сооснователь космического стартапа Vector популяризатор космонавтики Николас Оксман. К примеру, Пекин помогает Москве с технологиями по производству спутников конвейерным методом. России также поступали предложения по совместному строительству РОС — Российской орбитальной станции, которая может стать преемницей сегмента РФ на замену МКС. Однако и Россия может стать надежным партнером в этой сфере.