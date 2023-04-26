Глава «Роскосмоса» заявил о заинтересованности Китая в ракетных двигателях РФ

Китай заинтересован в компетенциях России по созданию ракетных двигателей. Об этом 26 апреля заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на просветительском марафоне Знание. Первые.

«С Китаем имеем соглашение по созданию международной научной лунной станции, активно работаем. Они заинтересованы в наших компетенциях по двигателям, очень хотят получить их и разобраться, как они сделаны, чтобы их повторить», — сказал он.

По словам главы «Роскосмоса», в проекте лунной станции будет также задействован российский ядерный буксир «Зевс», который сможет доставлять крупногабаритные объекты с околоземной орбиты на окололунную. Реализация данного аппарата запланирована на 2030 год.

Борисов добавил, что РФ помогает Индии в организации первого полета пилотируемого корабля на орбиту.

В ходе своего выступления гендиректор «Роскосмоса» также отметил, что азиатские, африканские и европейские страны готовы сотрудничать с Россией в сфере космоса. Он подчеркнул, что российская сторона не будет себя изолировать.

Ранее, 10 апреля, глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил о продолжении работы с «Роскосмосом» над совместными проектами, в ближайшем будущем могут быть достигнуты важные результаты.

В тот же день первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов заявил, что руководство госкорпорации готово расширять сотрудничество с американским космическим агентством NASA. Он указал, что космос остается одной из немногих отраслей, где совместная работа с представителями других государств не останавливается, несмотря на геополитическую ситуацию.