Борисов рассказал о готовности многих стран сотрудничать с Россией по космосу

Азиатские, африканские и европейские страны готовы сотрудничать с Россией в сфере космоса. Об этом 26 апреля заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на марафоне Знание. Первые.

«Я пытаюсь много ездить по миру. Коллеги из азиатских и африканских стран, отчасти европейские страны готовы, хотят и будут с нами работать. Сами себя изолировать не будем», — сказал он.

Ранее, 10 апреля, глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил о продолжении работы с «Роскосмосом» над совместными проектами, в ближайшем будущем могут быть достигнуты важные результаты.

В тот же день в «Роскосмосе» заявили о готовности расширять сотрудничество с американским космическим агентством NASA. Первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов уточнил, что это относится в том числе и к перекрестным полетам США и РФ на Международную космическую станцию (МКС).

До этого, 4 марта, инженер NASA Джон Пози заявил, что США и Россия регулярно проводят совместные обсуждения вопросов, связанных с безопасностью космических кораблей.

В январе руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано сообщил, что «Роскосмос» открыто сотрудничает с американскими партнерами. Он также добавил, что NASA рассчитывает на продолжение совместной программы.