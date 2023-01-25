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В NASA выразили надежду на продолжение программы перекрестных полетов с РФ
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В NASA выразили надежду на продолжение программы перекрестных полетов с РФ

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Американское космическое агентство NASA рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией. Об этом заявил в среду, 25 января, руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции, которая транслируется на сайте NASA.

Он также сообщил, что госкорпорация «Роскосмос» открыто сотрудничает с американскими партнерами по инциденту с «Союзом МС-22».

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«Роскосмос» открыто сотрудничает с нами», — отметил он.

Монталбано добавил, что ранее посетил Москву для обсуждения ситуации с «Союзом МС-22» с представителями «Роскосмоса» и РКК «Энергия».

Ранее, 14 января, в «Роскосмосе» сообщили о принятых мерах для безопасного возвращения экипажа корабля «Союз МС-22» на поверхность планеты. Там уточнили, из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» его экипаж — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио — вернется на Землю на «Союзе МС-23», который должен будет пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля.

До этого, 11 января, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил о том, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыкуют и приземлят спустя одну-две недели после прибытия корабля «Союз МС-23» к МКС. Крикалев добавил, что посадка корабля запланирована в штатном районе на территории Казахстана.

В тот же день глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме.

О повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря 2022 года. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

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