В «Роскосмосе» заявили о готовности расширять сотрудничество с NASA

Руководство «Роскосмоса» придерживается позиции, что космос — вне политики, и в связи с этим готово расширять сотрудничество с американским космическим агентством NASA. Как рассказал 10 апреля первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов, это относится в том числе и к перекрестным полетам США и РФ на Международную космическую станцию (МКС).

«Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает. Мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество», — цитирует Ельчанинова «Интерфакс».

Как отметил заместитель гендиректора госкорпорации, космос остается одной из немногих отраслей, где совместная работа с представителями других государств не останавливается, несмотря на геополитическую ситуацию.

«Любые конфликты рано или поздно заканчиваются за столом переговоров. И мы обречены на межгосударственное сотрудничество с точки зрения движения к иным мирам и планетам. Космос — вещь объединяющая», — заявил он.

До этого, 4 марта, инженер NASA Джон Пози заявил, что США и Россия регулярно проводят совместные обсуждения вопросов, связанных с безопасностью космических кораблей.

Ранее, 1 марта, пресс-служба «Роскосмоса» также сообщила, что российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на американских кораблях Crew Dragon в 2023–2024 годах по соглашению о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA.

25 января руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано сообщил, что «Роскосмос» открыто сотрудничает с американскими партнерами. Он также добавил, что NASA рассчитывает на продолжение совместной программы.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Позже, 5 октября того же года, американская сторона заявила о желании продлить программу.

Помимо совместных полетов в 2022 и 2023 годах соглашение предусматривает еще по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году. Также сообщалось, что по итогам реализации соглашения оно может быть продлено.