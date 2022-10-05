Реклама
Прямой эфир
Мир
В NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ
Мир
Virgin Atlantic решила закрыть рейсы в Гонконг из-за невозможности летать над РФ
Мир
Глава TotalEnergies назвал введение потолка цен на нефть из РФ плохой идеей
Мир
Глава делегации РФ в Вене предостерег США от поставок дальнобойного оружия Киеву
Мир
Дипломат Гаврилов заявил о подстрекательстве Киева Западом к отказу от переговоров
Мир
В Лондоне выступили против участия России в расследовании по «Северным потокам»
Мир
ЕС планирует официально запустить 17 октября тренировочную миссию для ВСУ
Мир
Умерла итальянский модельер Франка Фенди
Мир
Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Мир
В Белом доме обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией
Армия
Глава Курской области раскритиковал условия в воинских частях региона
Сюжет:

В NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ

0
Фото: REUTERS/Steve Nesius
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хотели бы продлить программу перекрестных полетов с Россией. Об этом заявил 5 октября руководитель программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано после запуска корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту.

На крути своя: новая математическая модель поможет быстрее заменить МКС
Как предсказать свойства космических аппаратов задолго до их вывода на орбиту

«Мы считаем продление соглашения своей целью», — заявил он на пресс-конференции.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев добавил, что в случае продления программы планируется привлечь к полетам астронавтов из других стран.

5 октября ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС во Флориде. Она доставит экипаж из четырех человек на Международную космическую станцию (МКС), в том числе россиянку Анну Кикину.

Ожидается, что спустя чуть более суток Crew Dragon состыкуется с орбитальной станцией.

14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Тогда же стало известно, что единственная девушка в российском отряде космонавтов полетит к МКС на американском Crew Dragon.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022