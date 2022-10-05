В NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хотели бы продлить программу перекрестных полетов с Россией. Об этом заявил 5 октября руководитель программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано после запуска корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту.
«Мы считаем продление соглашения своей целью», — заявил он на пресс-конференции.
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев добавил, что в случае продления программы планируется привлечь к полетам астронавтов из других стран.
5 октября ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС во Флориде. Она доставит экипаж из четырех человек на Международную космическую станцию (МКС), в том числе россиянку Анну Кикину.
Ожидается, что спустя чуть более суток Crew Dragon состыкуется с орбитальной станцией.
14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Тогда же стало известно, что единственная девушка в российском отряде космонавтов полетит к МКС на американском Crew Dragon.