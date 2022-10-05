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Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде. Ракета доставит экипаж из четырех человек на Международную космическую станцию (МКС), в том числе россиянку Анну Кикину. Трансляция ведется 5 октября на Yotube-канале NASA.

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Пуск ракеты состоялся в 12:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск). Crew Dragon достиг заданной орбиты спустя 12 минут после старта корабля, отмечалось в трансляции.

Ожидается, что спустя чуть более суток Crew Dragon состыкуется с орбитальной станцией.

«Полет проходит штатно, подтверждаем отделение корабля (от ракеты-носителя. —Ред.)», — сообщила ведущая трансляции после запуска.

Незадолго до этого первая ступень ракеты успешно вернулась, приземлившись на площадку в океане.

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Изначально запуск был намечен на 3 октября, однако его переносили из-за урагана.

По плану продолжительность пребывания экипажа на МКС составит 145 суток. 25 августа в «Рокосмосе» также сообщали, что в состав экипажа войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

4 августа стало известно, что Кикина будет привлекаться к работам на американском сегменте МКС. Она будет ассистировать во внешнекосмической деятельности, помогать при работе с робототехникой и выполнять различные научные задачи.

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