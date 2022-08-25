Россиянка Кикина отправится к МКС на американском Crew Dragon 3 октября

Россиянка Анна Кикина отправится к Международной космической станции (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon 3 октября. Об этом 25 августа сообщили в «Роскосмосе».

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon состоится в рамках миссии Crew-5. В состав экипажа войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Космический корабль будет запущен ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

«Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 мск, но может быть перенесен на более поздний срок», — уточнили в госкорпорации.

4 августа сообщалось, что Кикина будет привлекаться к работам на американском сегменте МКС. Она будет ассистировать во внешнекосмической деятельности, помогать при работе с робототехникой и выполнять различные научные задачи.

14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Тогда же стало известно, что единственная девушка в российском отряде космонавтов полетит к МКС на американском Crew Dragon.