В Турции заявили о скором получении результатов работы с «Роскосмосом»

Космическое агентство Турции и «Роскосмос» продолжают работу над совместными проектами, в ближайшем будущем могут быть достигнуты важные результаты. Об этом заявил 10 апреля глава турецкого ведомства Сердар Хусейн Йылдырым в преддверии празднования Дня космонавтики.

«Космическое агентство Турции и «Роскосмос» продолжают работать над совместными проектами. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будут достигнуты важные результаты», — цитирует его ТАСС.

По словам Йылдырыма, Москва и Анкара создали основу для широкого сотрудничества в космической сфере. Он не привел подробностей о том, каких результатов страны могут достичь.

Ранее в понедельник в «Роскосмосе» заявили о готовности расширять сотрудничество с американским космическим агентством NASA. Первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов уточнил, что это относится в том числе и к перекрестным полетам США и РФ на Международную космическую станцию (МКС).

До этого, 4 марта, инженер NASA Джон Пози заявил, что США и Россия регулярно проводят совместные обсуждения вопросов, связанных с безопасностью космических кораблей.

В январе руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано сообщил, что «Роскосмос» открыто сотрудничает с американскими партнерами. Он также добавил, что NASA рассчитывает на продолжение совместной программы.