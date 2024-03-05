РФ и КНР могут доставить на Луну ядерную энергоустановку в 2033–2034 годах

Россия и Китай рассматривают доставку совместной ядерной энергоустановки на поверхность Луны в 2033–2034 годах. Об этом 5 марта сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на полях марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов, доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал Борисов.

По словам главы «Роскосмоса», необходимые для создания этой установки технологические задачи почти решены. Работа на Луне должна будет выполняться в автоматическом режиме робототехническими средствами.

Помимо этого, Борисов рассказал, что российская миссия «Луна-27» будет, вероятно, состоять из двух аппаратов — по одному на Южный и Северный полюса Луны.

Ранее, 25 декабря 2023 года, премьер Госсовета Китая Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин выпустили совместное коммюнике, где договорились поддерживать развитие сотрудничества стран по строительству международной лунной научно-исследовательской станции. Тогда же китайское агентство «Синьхуа» рассказало, что на китайском спускаемом корабле «Чанъэ-7» на Луну отправят российскую научную аппаратуру.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции (МНЛС) 29 ноября. В программе есть положения, которые помогут избежать возможных финансовых и технических рисков при реализации исследовательских и прикладных проектов на Луне.

Борисов 11 августа объявил, что «Роскосмос» планирует запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году и «Луна-28» — в 2030-м или позже.

В апреле Борисов сообщал, что Китай заинтересован в опыте России по созданию ракетных двигателей в рамках соглашения между странами. Тогда же глава «Роскосмоса» рассказал, что совместный проект лунной станции предполагает использование разрабатываемого Россией ядерного буксира «Зевс», который будет переправлять крупногабаритные объекты с околоземной орбиты на окололунную. Реализовать проект «Зевса» планируется к 2030 году.