Глава Роскосмоса Борисов назвал сроки запуска следующих лунных миссий

«Роскосмос» планирует запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году и «Луна-28» — в 2030-м или позже. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

По его словам, после запуска аппаратов программа перейдет к следующей фазе.

«После этого с коллегами из Китая будем переходить к новой фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы. Это длительная важная программа, к которой, мы надеемся, будут присоединяться многие страны», — передает его слова ТАСС.

Ранее в этот день состоялся запуск станции «Луна-25» с космодрома Восточный. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. Станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли.

Позже стало известно, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел автоматическую станцию «Луна-25» на траекторию полета к спутнику Земли. В «Роскосмосе» сообщили, что выход станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается на 16 августа, а посадка на поверхность естественного спутника Земли — на 21 августа.

До этого, 3 августа, сообщалось, что длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа станции продлится год.