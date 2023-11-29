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Правительство РФ одобрило создание лунной станции с Китаем

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Эту информацию в пресс-службе правительства РФ подтвердили «Известиям» 29 ноября.

Из материалов к комиссии по законодательной деятельности следует, что осуществление двустороннего сотрудничества позволит повысить эффективность проводимых на станции исследований в связи со снижением затрат на использование и создание МНЛС. Программа также поможет избежать потенциальных технических и финансовых рисков при реализации проектов по исследованию и использованию Луны.

Данный проект подразумевает не только сооружение МНЛС, но и совместное исследование Луны. План реализации соглашения планируется в несколько этапов. Финансирование работ по созданию космических комплексов «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс-1» будет осуществляться в рамках космической программы России, добавили в пресс-службе.

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Еще в апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов отмечал, что Китай заинтересован в компетенциях России по созданию ракетных двигателей в рамках двустороннего соглашения. Кроме того, по словам Борисова, в проекте лунной станции будет задействован российский ядерный буксир «Зевс», который сможет доставлять крупногабаритные объекты с околоземной орбиты на окололунную. Реализация данного аппарата запланирована на 2030 год.

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