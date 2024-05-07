Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Наука и техника
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом 7 мая говорится в сообщении на сайте Министерства финансов РФ.

«Российско-абхазское партнерство на сегодняшний день достигает высокого уровня по целому ряду направлений, в том числе и в налоговой сфере», — отметил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что подписание соглашения будет содействовать дальнейшему углублению интеграционных связей.

Документом устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в 10%. Отмечается, что ставка на процентные доходы составит 0%. Это позволит не облагать налогом в государстве источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства. Налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Также соглашением предусматривается освобождение застройщиков от налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на 18 месяцев. На протяжении этого отрезка налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2024 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2025 года.

«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»
Президент республики Аслан Бжания — о роли России в становлении страны, совместных проектах и будущем пункте размещения ВМФ РФ

Россия и Абхазия сотрудничают во многих сферах. В феврале абхазский президент Аслан Бжания заявил о заинтересованности страны в участии в Союзном государстве России и Белоруссии. Бжания подчеркнул, что страна хочет быть активным участником интеграционного процесса. По его словам, союз будет выгоден всем трем народам.

В этом же месяце МВД Абхазии заявило о готовности сотрудничать с Росгвардией для обмена опытом, после того как сообщило на своем сайте о подготовке проекта соглашения, направленного на установление межведомственного сотрудничества между абхазским ведомством и Росгвардией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024