Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом 7 мая говорится в сообщении на сайте Министерства финансов РФ.

«Российско-абхазское партнерство на сегодняшний день достигает высокого уровня по целому ряду направлений, в том числе и в налоговой сфере», — отметил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что подписание соглашения будет содействовать дальнейшему углублению интеграционных связей.

Документом устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в 10%. Отмечается, что ставка на процентные доходы составит 0%. Это позволит не облагать налогом в государстве источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства. Налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Также соглашением предусматривается освобождение застройщиков от налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на 18 месяцев. На протяжении этого отрезка налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2024 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2025 года.

Россия и Абхазия сотрудничают во многих сферах. В феврале абхазский президент Аслан Бжания заявил о заинтересованности страны в участии в Союзном государстве России и Белоруссии. Бжания подчеркнул, что страна хочет быть активным участником интеграционного процесса. По его словам, союз будет выгоден всем трем народам.

В этом же месяце МВД Абхазии заявило о готовности сотрудничать с Росгвардией для обмена опытом, после того как сообщило на своем сайте о подготовке проекта соглашения, направленного на установление межведомственного сотрудничества между абхазским ведомством и Росгвардией.