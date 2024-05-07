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Пожар в Вихоревке Иркутской области потушен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Крупный пожар в городе Вихоревка в Иркутской области полностью потушен. Об этом МЧС России сообщило 7 мая в своем Telegram-канале.

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в районе города Вихоревка», — говорится в сообщении.

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6 мая в Братском районе региона загорелось почти 80 дачных домов и хозяйственных построек. Был введен режим ЧС. На этом фоне там развернули пункт временного размещения. При пожаре в Вихоревке пострадала женщина. Позже было обнаружено тело погибшего мужчины в СНТ «Локомотив», из-за его смерти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). На следующий день второго погибшего нашли в СНТ «Алюминщик».

Мэр Братского района Александр Дубровин сообщил, что в Вихоревке огонь уничтожил около 25 дачных домов, а СНТ «Локомотив» практически полностью выгорело. Позднее в МЧС России сообщили, что у пожарных получилось локализовать огонь в садовых товариществах Иркутской области. Предварительно, повреждено 188 строений. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС РФ.

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