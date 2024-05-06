Женщина пострадала при пожаре в СНТ в Иркутской области

В городе Вихоревка Иркутской области при пожаре в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) пострадала женщина. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в понедельник, 6 мая, в своем Telegram-канале.

«Рядом с Вихоревкой возник техногенный пожар сразу в четырех дачных кооперативах. По информации оперативного дежурного пострадала одна женщина. Она — в крайне тяжелом состоянии. Ее готовят к эвакуации в Братскую районную больницу», — написал губернатор.

По его словам, в СНТ пострадало много дачных домов, но оценивать ущерб пока некогда, потому что сначала нужно потушить возгорания. Огонь перекинулся на Вихоревку. Там горят четыре дома, которые тушат пожарные и добровольцы из числа местных жителей. В город направились и пожарные-десантники из Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Усть-Илимска и Братска. В этой группировке более 70 человек. Помимо них в Вихоревку едут две группы спасателей на пожарных машинах, прибудет и пожарный поезд.

На 195 — 203 км федеральной трассы «Вилюй» сотрудники Госавтоинспекции обеспечили реверсивное движение. ДПС контролирует возможность проезда спецтехники к населенным пунктам, куда подобрался огонь. Жителей на автомобилях в горящую местность не пускают, потому что находиться там опасно.

Ранее в этот день МЧС России сообщило, что на территории двух районов Иркутской области горят пять СНТ. В товариществе «Алюминщик» горят 15 дачных домов, 20 пожарных локализовали огонь на 620 кв. м. Еще 15 домов огонь охватил в садоводствах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория», их тушат еще 22 специалиста и 17 единиц техники.