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Пожарные локализовали пожар в СНТ Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожарные локализовали пожары в садовых товариществах Иркутской области, сообщило 6 мая МЧС России в Telegram-канале.

Предварительно, повреждены 188 строений.

«На территории СНТ «Алюминщик» пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина» от огня пострадали 108 строений. В СНТ «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли» в районе 35 км трассы Тулун – Братск огнем повреждено 50 строений. Кроме этого, в городе Вихоревке от огня пострадали 15 строений, часть из них — жилые дома», — сказано в сообщении.

Причины пожара установят дознаватели МЧС России.

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Ранее в этот день в Братском районе региона загорелось почти 80 дачных домов и хозяйственных построек. Был введен режим ЧС. При пожаре в Вихоревке пострадала женщина. На этом фоне там развернули пункт временного размещения.

Мэр Братского района Александр Дубровин сообщил, что в Вихоревке огонь уничтожил около 25 дачных домов, а СНТ «Локомотив» практически полностью выгорело. Там позднее было обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

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