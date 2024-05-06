Тело мужчины обнаружено в пострадавшем от пожара СНТ «Локомотив» в Иркутске
Тело мужчины обнаружено в пострадавшем от пожара садово-огородническом товариществе (СНТ) «Локомотив» в Иркутске, сообщил 6 мая глава региона Игорь Кобзев.
«Трагичную новость сообщил мэр Вихоревки Николай Юрьевич Дружинин. В СНТ «Локомотив» было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Кроме того, Кобзев сообщил о введении режима ЧС регионального значения в связи с событиями в Братском районе и Вихоревке, а также неблагоприятным прогнозом синоптиков. В частности, порывы ветра могут стать причиной молниеносного распространения пожаров.
Глава региона также проинформировал о создании специальной комиссии по оценке ущерба от пожаров, которую возглавит замгубернатора области Анатолий Прокопьев. В нее войдут депутаты заксобрания, представители муниципалитета и уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова.
«Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка. Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан — нужно установить точное число пострадавших и ущерб», — добавил Кобзев.
Среди прочего следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по факту гибели 75-летнего мужчины при пожаре в СНТ «Локомотив».
«Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день сообщалось, что в Братском районе загорелось почти 80 дачных домов и хозяйственных построек. Был введен режим ЧС. При пожаре в Вихоревке пострадала женщина. На этом фоне там развернули пункт временного размещения. В администрации Вихоревки открыли горячую линию, куда могут обратиться пострадавшие от пожаров жители. На базе Вихоревской городской больницы развернут пункт для возможного приема пострадавших.
По данным мэра Братского района Александр Дубровин, в Вихоревке огонь уничтожил около 25 дачных домов. СНТ «Локомотив» практически полностью выгорело, также сообщил мэр.