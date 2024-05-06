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В иркутской Вихоревке открыли пункт временного размещения на фоне пожаров

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Фото: t.me/dubrovin38
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В Вихоревке Иркутской области из-за пожаров развернули пункт временного размещения. Об этом 6 мая сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.

«На базе спорткомплекса «Таежный» (ул. Ленина, 37) в городе Вихоревка открыт пункт временного размещения для граждан. Сейчас туда завозим всё необходимое для размещения людей», — отметил он.

Дубровин подчеркнул, что в администрации Вихоревки открыли горячую линию, куда могут обратиться пострадавшие от пожаров жители.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале рассказал, что на базе Вихоревской городской больницы развернут пункт для возможного приема пострадавших. Глава региона заверил, что готовы четыре места в реанимации, 10 в хирургии, имеется возможность дополнительно развернуть до 30 хирургических коек.

«Известия» показали кадры пожаров, которые перешли на жилые дома. На записи видно, что небо заволокло черным дымом, также, со слов очевидцев, чувствуется запах смога.

В Братском районе загорелись почти 80 дачных домов и хозяйственных построек. Был введен режим ЧС. Над ликвидацией пожара работают 50 спасателей и 23 единицы пожарной техники. При пожаре в Вихоревке пострадала женщина.

На 195 — 203 км федеральной трассы «Вилюй» сотрудники Госавтоинспекции обеспечили реверсивное движение. ДПС контролирует возможность проезда спецтехники к населенным пунктам, куда подобрался огонь.

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