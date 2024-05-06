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Почти 80 дачных домов и хозпостроек горят в Иркутской области

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Фото: t.me/irk1tut
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Почти 80 дачных домов и хозяйственных построек горят в Братском районе Иркутской области. Об этом 6 мая сообщило МЧС России.

По уточненным данным в садоводстве «Алюминщик» горят 20 дачных домов и 10 хозпостроек. В садовых некоммерческих товариществах (СНТ) «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория» огонь охватил 37 строений, еще 12 — в городе Вихоревка, где пламя перекинулось на жилые дома.

Над ликвидацией пожара работают 50 спасателей и 23 единицы пожарной техники, добавила пресс-служба министерства в Telegram.

Без дыма, без пламени: за не потушенные быстро пожары введут ответственность
Одним из залогов успеха является ликвидация возгорания в первые сутки

Ранее в этот день МЧС России сообщило, что на территории двух районов Иркутской области горят пять СНТ. Затем губернатор области Игорь Кобзев сообщил, что при пожаре в Вихоревке пострадала женщина. Оценить ущерб от пожара пока не представляется возможным — сначала необходимо его ликвидировать, подчеркнул глава региона.

На 195–203-м км федеральной трассы «Вилюй» сотрудники Госавтоинспекции обеспечили реверсивное движение. ДПС контролирует возможность проезда спецтехники к населенным пунктам, куда подобрался огонь.

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