В двух районах Иркутской области загорелись пять СНТ
Пять садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) загорелись в двух районах Иркутской области. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в МЧС России.
«На территории садового товарищества «Алюминщик» горят 15 дачных домов и хозпостроек. Два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы. Пожар на 620 кв. м локализовали 20 специалистов», — говорится в публикации в Telegram-канале.
В МЧС отметили, что в четырех садоводствах «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория» огонь распространился на 15 строений. В его ликвидации принимают участие 22 пожарных и 17 единиц техники. Информация уточняется.
1 мая десятки домов загорелись под Комсомольском-на-Амуре из-за палов травы. «Известия» опубликовали кадры полыхающего садового товарищества около Комсомольска-на-Амуре. На них видно, как огонь опалил лес и ряд домов, а улицы окутал дым. Позже сообщалось, что было уничтожено 12 дачных участков.