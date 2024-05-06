Режим ЧС ввели в Братском районе Иркутской области из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации вводится в Братском районе Иркутской области из-за пожаров, сообщил 6 мая мэр района Александр Дубровин.
«Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Братском районе с 17:00 (12:00 мск) сегодня, 6 мая», — написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что в Вихоревке бушует пожар, где тушить его вышли не только пожарные расчеты, но и простые жители.
По его словам, сильный порывистый ветер осложняет работу.
Ранее в этот день в двух районах Иркутской области загорелись пять садоводческих некоммерческих товариществ. В ликвидации огня участвуют пожарные расчеты.