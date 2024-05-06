В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов. Об этом 6 мая в своем Telegram-канале сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.
«По последней информации, огнем на дачах уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ «Локомотив», — рассказал он.
Мэр отметил, что пожар перешел на окраину города, где расположен частный сектор.
По словам Дубровина, в Вихоревке работают десять пожарных машин от МЧС, шесть водовозок, три бульдозера, а также погрузчики. Мэр поблагодарил добровольцев, волонтеров и сотрудников администрации, которые оказывают помощь.
Также Дубровин посетовал, что сильный ветер помогает стихии распространиться.
В МЧС России уточнили, что огонь охватил пять строений на 540 квадратных метрах, а сухую растительность — на 1,5 тыс. кв. м. «Известия» показали последствия стихии.
В Братском районе загорелись почти 80 дачных домов и хозяйственных построек. Был введен режим ЧС. При пожаре в Вихоревке пострадала женщина. На этом фоне там развернули пункт временного размещения. В администрации Вихоревки открыли горячую линию, куда могут обратиться пострадавшие от пожаров жители. На базе Вихоревской городской больницы развернут пункт для возможного приема пострадавших.
На 195-м – 203-м км федеральной трассы «Вилюй» сотрудники Госавтоинспекции обеспечили реверсивное движение. ДПС контролирует возможность проезда спецтехники к населенным пунктам, куда подобрался огонь.