Число погибших в результате пожара в Иркутской области возросло до двух

Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин заявил, что в результате пожара погибло двое мужчин. Об этом 7 мая он сообщил в своем Telegram-канале.

«К большому горю, стало известно о двоих погибших мужчинах. В СНТ «Локомотив» было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения. В СНТ «Алюминщик» погиб мужчина. Приношу родным и близким соболезнования», — передал Дубровин.

Кроме того, в Вихоревке в результате пожара пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии в Братской районной больнице под наблюдением врачей, добавил мэр. Также он сообщил, что огонь уничтожил 13 жилых домов.

«В частном секторе в городе Вихоревка огонь уничтожил 13 жилых домов. Без крыши над головой остались 46 человек. Развернутый в СК «Таежный» пункт временного размещения пострадавших эту ночь пустовал. Люди, проживающие в сгоревших домах, временно разместились у родственников и друзей», — отметил Дубровин.

Накануне, 6 мая, стало известно о первом погибшем мужчине в СНТ «Локомотив» в Иркутске. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

В этот же день в Братском районе региона загорелось почти 80 дачных домов и хозяйственных построек. Был введен режим ЧС. При пожаре в Вихоревке пострадала женщина. На этом фоне там развернули пункт временного размещения.

Мэр Братского района Александр Дубровин сообщил, что в Вихоревке огонь уничтожил около 25 дачных домов, а СНТ «Локомотив» практически полностью выгорело. Позднее в МЧС России сообщили, что пожарным удалось локализовать пожары в садовых товариществах Иркутской области. Предварительно, повреждены 188 строений. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС РФ.