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Посол Британии в РФ заверил в продолжении помощи Украине

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Посол Британии в РФ Найджел Кейси на встрече в МИД России заявил, что Лондон продолжит помогать Киеву. Об этом 6 мая сообщил представитель британского внешнеполитического ведомства.

«Посол подтвердил поддержку Великобритании Украиной <...> и подтвердил позицию Великобритании по оказанию поддержки Украине», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, представитель МИД Великобритании добавил, что британский посол якобы не был вызван, он «встретился с представителями российского внешнеполитического ведомства на дипломатической встрече».

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Ранее в этот день посол Кейси был вызван в МИД РФ. Он прибыл в дипведомство после 14:30 мск и провел там около 30 минут. Дипломат отказался общаться с прессой.

МИД РФ пояснил, что он был вызван из-за высказываний главы британского министерства иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары по РФ с применением британского оружия. Ведомство предупредило дипломата, что ответом со стороны России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

Кэмерон 3 мая заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России и что Киев должен решать, делать ли это. Он также пообещал £3 млрд ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Украине «столько, сколько потребуется».

Комментируя заявление британского политика, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Кэмерона очень и очень опасным. Он отметил, что это является «вербальной эскалацией» со стороны Лондона, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

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