Консервативный отход: Сунак теряет поддержку перед выборами в британский парламент

Консервативная партия проиграла выборы в органы местного самоуправления в Великобритании , что существенно повышает шансы лейбористов сформировать новое правительство по итогам предстоящего в этом году всеобщего парламентского голосования. Среди причин радикального снижения популярности консерваторов, во главе которых стоит премьер Риши Сунак, — нерешаемые годами проблемы в области экономики, миграции и безопасности, говорят эксперты . Однако клубок внутренних сложностей вряд ли отвлечет внимание политиков Соединенного Королевства от Украины. Почему правительство Великобритании не справляется с борьбой за голоса избирателей и изменится ли внешняя политика Лондона в случае прихода к власти Лейбористской партии — в материале «Известий» .

Лейбористы набирают вес в Великобритании

В Великобритании подводят итоги выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Англии и Уэльсе 2 мая, и они неутешительны для правящей Консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком . Из 2,6 тыс. мест, которые были распределены по результатам голосования, 1158 заняли представители Лейбористской партии, в данный момент находящейся в оппозиции правительству. Консерваторам удалось выиграть лишь 515 мандатов.

Остальные голоса распределились между либералами, «зелеными» и независимыми партиями. Ситуация для консерваторов выглядит критической: в общей системе муниципалитетов Лейбористская партия занимает 43,5%, а Консервативная — лишь 19% .

Такое положение дел выглядит критическим для действующих британских властей, поскольку до конца этого года или не позднее января 2025-го в стране должны состояться всеобщие парламентские выборы . По оценкам экспертов, лейбористы во главе с Киром Стармером имеют все шансы сформировать следующий состав правительства.

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Риши Сунак уже признал, что тори (неофициальное название Консервативной партии) могут не победить на предстоящих парламентских выборах . «Эти результаты показывают, что мы движемся к подвешенному парламенту, в котором Лейбористская партия станет крупнейшей», — заявил он Sky News.

«Подвешенным» называют парламент, в котором ни одной партии не удалось заручиться поддержкой 50% избирателей, что, соответственно вынуждает партии формировать коалиции. По словам Сунака, консерваторы — единственная партия, которая имеет план по развитию приоритетов народа и действует, а не занимается торгом.

Чем недовольны британцы

Следует отметить, что тори находятся у власти и формируют британскую политику с 2010 года. За время правления Консервативной партии в Соединенном Королевстве накопилось большое количество внутригосударственных проблем, борьбу с которыми многие избиратели в стране не считают эффективной . Риши Сунак встал во главе кабмина в сентябре 2022 года, тогда он обещал найти решение вопросов, связанных с экономикой и мигрантами. И именно неспособность разобраться со вторым может стать одной из принципиальных причин возможного политического краха тори на предстоящих выборах.

Причем Сунак — далеко не первый премьер, который обещал разобраться с нелегалами. В 2019 году на тот момент глава правительства Борис Джонсон говорил, что снизит в стране долю мигрантов с низкой квалификацией . Он заверял: проблема будет решена после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). На тот момент в стране в общей сложности находилось 225 тыс. мигрантов.

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Консервативная партия действительно работала в этом направлении. В частности, в 2022 году Великобритания и Франция подписали соглашение об ужесточении контроля в Ла-Манше для снижения потока мигрантов, по нему Лондон ежегодно выплачивает Парижу €72 млн. Но пока эти меры не смогли себя оправдать: на 2023 год число прибывших и оставшихся в Великобритании мигрантов достигло 672 тыс. человек, и их число только продолжает расти. В 2024-м был принят закон об отправке иммигрантов — соискателей убежища в Руанду. По нему туда будут доставлять нелегалов, добравшихся до британских берегов на лодках через пролив Ла-Манш.

Одна из причин уменьшения рейтингов Консервативной партии — ее длительное нахождение у власти, что в британской политической культуре воспринимается как «плохой знак» , говорит «Известям» первый заместитель декана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

— Избиратели [в Великобритании] склонны менять партию власти и давать возможность порулить страной оппозиции, которая за долгое время нашла какие-то новые решения, — пояснил он.

Британцы не могут не замечать накопившиеся нерешенные проблемы в сфере экономики : выросшие счета за электричество, кризис стоимости жизни, забастовки врачей, медсестер, госслужащих, машинистов и учителей, требующих повышения зарплат.

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Однако главная проблема экономики королевства, о чем уже много десятилетий говорят ведущие специалисты, — деиндустриализация , продолжает Игорь Ковалев. «Чрезмерно разбухший финансовый сектор, который обеспечивает более двух третей доходов государства, и практически отсутствие промышленной базы, производства. Гипертрофированное развитие одного сектора в экономике создает угрозу кризиса, потому что в основе любого кризиса лежит дисбаланс», — сказал эксперт.

Кроме того, накопились и серьезные проблемы в сфере безопасности. За 2023 год было совершено более 50 тыс. преступлений c холодным оружием , что на 5 тыс. больше, чем в 2019-м, согласно данным, представленным британским парламентом.

Изменится ли внешняя политика Лондона в случае победы лейбористов

При наличии разногласий в сфере государственной политики лейбористы и консерваторы сходятся в принципиальных подходах к внешней политике страны. Это же касается и Украины , по вопросу которой в британском политическом истеблишменте наблюдает относительный консенсус, говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

— В отношении России политический истеблишмент [в Великобритании] очень сильно сплочен: есть консенсус, есть общая линия, есть общее понимание своих интересов в этом вопросе. Есть общая установка на то, что РФ должна проиграть . Поэтому в отношении Украины никаких изменений лейбористы не заявляют. Изменения мы можем наблюдать на европейском направлении, в отношениях с Брюсселем. Некоторые стратегические корректировки лейбористы планируют в отношении Индо-Тихоокеанского региона, на уровне риторики. Но в отношении российского и украинского вопросов подвижек не предполагается, — считает эксперт.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в 2023 году во время визита в Эстонию называл Москву «постоянной угрозой не только сейчас, но и в будущем» . Это заявление было сделано во время посещения британских военных на базе НАТО, расположенной недалеко от российской границы. Тогда же он выразил благодарность войскам и «подтвердил непоколебимую приверженность НАТО и Украине».

19 января уже нынешнего года глава внешней политики лейбористов Дэвид Лэмми подтвердил стремление партии оказывать решительную поддержку президенту Украины и помочь стране с ее вступлением в НАТО, сообщал Reuters.

Консерваторы также намерены продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву, заявил 27 апреля 2024 года Риши Сунак: «Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности <...>. Теперь мы обязуемся по крайней мере на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия».

Впрочем, такой подход к украинскому кризису со стороны британских политиков не вызывает удивления. Лондон в текущей конъюнктуре международных отношений просто не может отказаться от своего внешнеполитического курса , поскольку Великобритания наравне с США играет главенствующую роль в противостоянии западного блока России.

Риши Сунак во время официального визита на Украину, январь 2024 года Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

— Ресурсный потенциал Великобритании и США — один из ключевых факторов продолжения поддержки Украины, — утверждает Игорь Ковалев.