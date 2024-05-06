Консервативный отход: Сунак теряет поддержку перед выборами в британский парламент
Консервативная партия проиграла выборы в органы местного самоуправления в Великобритании, что существенно повышает шансы лейбористов сформировать новое правительство по итогам предстоящего в этом году всеобщего парламентского голосования. Среди причин радикального снижения популярности консерваторов, во главе которых стоит премьер Риши Сунак, — нерешаемые годами проблемы в области экономики, миграции и безопасности, говорят эксперты. Однако клубок внутренних сложностей вряд ли отвлечет внимание политиков Соединенного Королевства от Украины. Почему правительство Великобритании не справляется с борьбой за голоса избирателей и изменится ли внешняя политика Лондона в случае прихода к власти Лейбористской партии — в материале «Известий».
Лейбористы набирают вес в Великобритании
В Великобритании подводят итоги выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Англии и Уэльсе 2 мая, и они неутешительны для правящей Консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком. Из 2,6 тыс. мест, которые были распределены по результатам голосования, 1158 заняли представители Лейбористской партии, в данный момент находящейся в оппозиции правительству. Консерваторам удалось выиграть лишь 515 мандатов.
Остальные голоса распределились между либералами, «зелеными» и независимыми партиями. Ситуация для консерваторов выглядит критической: в общей системе муниципалитетов Лейбористская партия занимает 43,5%, а Консервативная — лишь 19%.
Такое положение дел выглядит критическим для действующих британских властей, поскольку до конца этого года или не позднее января 2025-го в стране должны состояться всеобщие парламентские выборы. По оценкам экспертов, лейбористы во главе с Киром Стармером имеют все шансы сформировать следующий состав правительства.
Риши Сунак уже признал, что тори (неофициальное название Консервативной партии) могут не победить на предстоящих парламентских выборах. «Эти результаты показывают, что мы движемся к подвешенному парламенту, в котором Лейбористская партия станет крупнейшей», — заявил он Sky News.
«Подвешенным» называют парламент, в котором ни одной партии не удалось заручиться поддержкой 50% избирателей, что, соответственно вынуждает партии формировать коалиции. По словам Сунака, консерваторы — единственная партия, которая имеет план по развитию приоритетов народа и действует, а не занимается торгом.
Чем недовольны британцы
Следует отметить, что тори находятся у власти и формируют британскую политику с 2010 года. За время правления Консервативной партии в Соединенном Королевстве накопилось большое количество внутригосударственных проблем, борьбу с которыми многие избиратели в стране не считают эффективной. Риши Сунак встал во главе кабмина в сентябре 2022 года, тогда он обещал найти решение вопросов, связанных с экономикой и мигрантами. И именно неспособность разобраться со вторым может стать одной из принципиальных причин возможного политического краха тори на предстоящих выборах.
Причем Сунак — далеко не первый премьер, который обещал разобраться с нелегалами. В 2019 году на тот момент глава правительства Борис Джонсон говорил, что снизит в стране долю мигрантов с низкой квалификацией. Он заверял: проблема будет решена после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). На тот момент в стране в общей сложности находилось 225 тыс. мигрантов.
Консервативная партия действительно работала в этом направлении. В частности, в 2022 году Великобритания и Франция подписали соглашение об ужесточении контроля в Ла-Манше для снижения потока мигрантов, по нему Лондон ежегодно выплачивает Парижу €72 млн. Но пока эти меры не смогли себя оправдать: на 2023 год число прибывших и оставшихся в Великобритании мигрантов достигло 672 тыс. человек, и их число только продолжает расти. В 2024-м был принят закон об отправке иммигрантов — соискателей убежища в Руанду. По нему туда будут доставлять нелегалов, добравшихся до британских берегов на лодках через пролив Ла-Манш.
Одна из причин уменьшения рейтингов Консервативной партии — ее длительное нахождение у власти, что в британской политической культуре воспринимается как «плохой знак», говорит «Известям» первый заместитель декана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.
— Избиратели [в Великобритании] склонны менять партию власти и давать возможность порулить страной оппозиции, которая за долгое время нашла какие-то новые решения, — пояснил он.
Британцы не могут не замечать накопившиеся нерешенные проблемы в сфере экономики: выросшие счета за электричество, кризис стоимости жизни, забастовки врачей, медсестер, госслужащих, машинистов и учителей, требующих повышения зарплат.
Однако главная проблема экономики королевства, о чем уже много десятилетий говорят ведущие специалисты, — деиндустриализация, продолжает Игорь Ковалев. «Чрезмерно разбухший финансовый сектор, который обеспечивает более двух третей доходов государства, и практически отсутствие промышленной базы, производства. Гипертрофированное развитие одного сектора в экономике создает угрозу кризиса, потому что в основе любого кризиса лежит дисбаланс», — сказал эксперт.
Кроме того, накопились и серьезные проблемы в сфере безопасности. За 2023 год было совершено более 50 тыс. преступлений c холодным оружием, что на 5 тыс. больше, чем в 2019-м, согласно данным, представленным британским парламентом.
Изменится ли внешняя политика Лондона в случае победы лейбористов
При наличии разногласий в сфере государственной политики лейбористы и консерваторы сходятся в принципиальных подходах к внешней политике страны. Это же касается и Украины, по вопросу которой в британском политическом истеблишменте наблюдает относительный консенсус, говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
— В отношении России политический истеблишмент [в Великобритании] очень сильно сплочен: есть консенсус, есть общая линия, есть общее понимание своих интересов в этом вопросе. Есть общая установка на то, что РФ должна проиграть. Поэтому в отношении Украины никаких изменений лейбористы не заявляют. Изменения мы можем наблюдать на европейском направлении, в отношениях с Брюсселем. Некоторые стратегические корректировки лейбористы планируют в отношении Индо-Тихоокеанского региона, на уровне риторики. Но в отношении российского и украинского вопросов подвижек не предполагается, — считает эксперт.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в 2023 году во время визита в Эстонию называл Москву «постоянной угрозой не только сейчас, но и в будущем». Это заявление было сделано во время посещения британских военных на базе НАТО, расположенной недалеко от российской границы. Тогда же он выразил благодарность войскам и «подтвердил непоколебимую приверженность НАТО и Украине».
19 января уже нынешнего года глава внешней политики лейбористов Дэвид Лэмми подтвердил стремление партии оказывать решительную поддержку президенту Украины и помочь стране с ее вступлением в НАТО, сообщал Reuters.
Консерваторы также намерены продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву, заявил 27 апреля 2024 года Риши Сунак: «Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности <...>. Теперь мы обязуемся по крайней мере на том же уровне поддерживать Украину до конца десятилетия».
Впрочем, такой подход к украинскому кризису со стороны британских политиков не вызывает удивления. Лондон в текущей конъюнктуре международных отношений просто не может отказаться от своего внешнеполитического курса, поскольку Великобритания наравне с США играет главенствующую роль в противостоянии западного блока России.
Риши Сунак во время официального визита на Украину, январь 2024 года
— Ресурсный потенциал Великобритании и США — один из ключевых факторов продолжения поддержки Украины, — утверждает Игорь Ковалев.
А потому эксперты не ожидают смены курса в российско-украинском конфликте с приходом к власти лейбористов.