Выборы сделаны: партия Эрдогана проиграла впервые за 22 года

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 22 года уступила лидерство на муниципальных выборах . В 30 городах республики, включая Стамбул и Анкару, посты мэров заняла оппозиция. Итоги голосования в совокупности с экономическим кризисом внутри страны могут побудить турецкого лидера пересмотреть свои подходы к внутренней и внешней политике , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Но это вряд ли сильно отразится на отношениях между Россией и Турцией, а также на позиции Анкары по украинскому кризису , считают они. Почему Партия справедливости и развития потерпела неудачу и как результаты могут скорректировать внешнеполитический курс Турции — в материале «Известий».

Оппозиция побеждает впервые за 20 лет

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), основанная действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, впервые за 22 года уступила оппозиции на муниципальных выборах , которые прошли 31 марта. Лидером гонки стала Народно-республиканская партия (НРП): она получила контроль над 35 городами. Партия Эрдогана зафиксировала успех лишь в 24 городах . По итогам подсчета 99% голосов, НРП сохраняет за собой крупнейшие турецкие города — Стамбул и Анкару, передает агентство Anadolu.

Мэр Стамбула, представитель оппозиции Экрем Имамоглу, занимающий пост с 2019 года, уже объявил о своей победе . К слову, именно его эксперты называют наиболее очевидным соперником Эрдогана на выборах президента Турции, которые по графику должны пройти в 2028 году.

«По итогам подсчета 96% протоколов с избирательных участков мы получили более 52% голосов избирателей, или свыше 1 млн. Мы победили на выборах. Благодарю всех вас за поддержку», — сказал Имамоглу во время своего выступления 31 марта.

Экрем Имамоглу, кандидат в мэры от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), обращается к своим сторонникам после первых результатов в Стамбуле, Турция, 1 апреля 2024 года Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

В турецкой столице Анкаре также должность мэра сохраняет оппозиционный политик Мансур Яваш . Он тоже занимает пост с 2019-го, на прошедших выборах он набрал 59% голосов избирателей.

Лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что электорат сделал правильный выбор на пути к изменению Турции . «Избиратели хотят открыть дверь перед новым политическим климатом в нашей стране после 22 лет [правления Партии справедливости и развития]», — сказал политик.

Реджеп Тайип Эрдоган уже признал поражение своей партии на местных выборах и призвал исправить допущенные ошибки: «Сегодняшние результаты выборов — это не конец, а поворотный момент, и победителем выборов является демократия и национальная воля . <…> Партия проведет работу над ошибками », — сказал президент Турции во время выступления перед сторонниками в Анкаре в ночь на 1 апреля.

Согласно данным Высшей избирательной комиссии Турции, явка на выборах составила 78,11%. Всего было зарегистрировано свыше 61 млн избирателей, для которых было открыто более 206 тыс. участков.

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Что говорят о причинах поражения партии Эрдогана

Одной из главных причин поражения Партии справедливости и развития эксперты называют тот факт, что Эрдоган не выполнил свои обещания, данные во время президентской кампании в 2023 год у, и так и не смог решить в стране ключевые проблемы, связанные со сложной экономической ситуацией. В этом контексте голоса за оппозицию можно рассматривать как своего рода протест, говорит «Известиям» эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

— Граждане отдали предпочтение оппозиции, поскольку она ставила особый акцент на экономической ситуации. У избирателей были ожидания, когда они отдавали голоса за Эрдогана в прошлом году, и теперь, когда их надежды не оправдались, они решили склониться в другую сторону , — сказал он.

Кроме того, продолжает Ниязбаев, оппозиционные мэры в Стамбуле и Анкаре хорошо зарекомендовали себя перед избирателями и критика на страницах государственных СМИ не смогла повлиять на голосование.

Экономическая ситуация в республике на протяжении последнего времени действительно остается непростой. В начале марта турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к доллару США, достигнув отметки более чем 32 лиры за $1. При этом в 2024 году национальная валюта уже потеряла 8%, в 2023-м лира просела на 37%. Только по официальным данным, годовая инфляция в стране достигла примерно 67% .

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omer Kuscu

Немаловажное значение играют последствия произошедшего 6 февраля 2023 года землетрясения. Около 700 тыс. человек остались без жилья и до сих пор находятся в местах временного размещения. Согласно заявлению Эрдогана, общие убытки от этой катастрофы составили приблизительно $104 млрд.

Безусловно, подобное развитие событий вкупе со сложившимся кризисом дает оппозиции некоторые основания рассматривать вариант досрочных выборов президента, говорит «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

— Экрем Имамоглу серьезным образом укрепил свои позиции в качестве соперника Эрдогана после очередной победы на выборах мэра Стамбула. На волне триумфа оппозиция может через некоторое время призвать к проведению досрочных выборов, однако я не думаю, что Эрдоган пойдет на подобный шаг , — отметил он.

Тем более что такую возможность — досрочные выборы — ранее уже отверг главный советник президента Турции Мехмет Учум.

Президент Турции Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган голосуют на местных выборах в Стамбуле, Турция, 31 марта 2024 года Фото: REUTERS/PPO/Murat Kulu

Повлияет ли результат на внешнюю политику Эрдогана

Основной претензией турецкой оппозиции к Эрдогану всегда был избранный им курс на участие в региональных и международных проблемах более, чем на разрешение внутренних проблем . Речь в основном идет о ситуации в Сирии, конфликте в Египте, войне в Газе и попытках стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

Результаты выборов могут стать значимой причиной сосредоточиться на решении кризиса внутри страны и не исключено, что это станет причиной для пересмотра некоторых составляющих внешней политики, считает Керим Хас.

— Для улучшения экономики Эрдогану потребуется помощь Запада. Не стоит исключать, что его политика резко приобретет более прозападный характер . Возможно, это отразится на отношениях Москвы и Анкары. Но какого-то серьезного изменения позиции по украинскому кризису я бы не ожидал, — отметил Хас.

Но даже если в отношениях между Турцией и РФ возникнет некоторое напряжение, вряд ли Анкара присоединится к антироссийским санкциям , продолжает эксперт. Однако можно ожидать ужесточения в отношении транспортировки западных товаров через параллельный импорт.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency

Что касается претензий по региональным проблемам, здесь основные обвинения противников действующего турецкого президента сводятся к его непоследовательности и расхождению в заявлениях и действиях, как, к примеру, в войне в секторе Газа. Несмотря на резкие заявления Эрдогана в отношении Тель-Авива, экспорт взрывчатых веществ, боеприпасов и вооружения в Израиль не прекращался, пишет TurkStat.