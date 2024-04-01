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Выборы сделаны: партия Эрдогана проиграла впервые за 22 года

Как это отразится на внутренней и внешней политике турецкого лидера
Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 22 года уступила лидерство на муниципальных выборах. В 30 городах республики, включая Стамбул и Анкару, посты мэров заняла оппозиция. Итоги голосования в совокупности с экономическим кризисом внутри страны могут побудить турецкого лидера пересмотреть свои подходы к внутренней и внешней политике, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Но это вряд ли сильно отразится на отношениях между Россией и Турцией, а также на позиции Анкары по украинскому кризису, считают они. Почему Партия справедливости и развития потерпела неудачу и как результаты могут скорректировать внешнеполитический курс Турции — в материале «Известий».

Оппозиция побеждает впервые за 20 лет

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), основанная действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, впервые за 22 года уступила оппозиции на муниципальных выборах, которые прошли 31 марта. Лидером гонки стала Народно-республиканская партия (НРП): она получила контроль над 35 городами. Партия Эрдогана зафиксировала успех лишь в 24 городах. По итогам подсчета 99% голосов, НРП сохраняет за собой крупнейшие турецкие города — Стамбул и Анкару, передает агентство Anadolu.

Мэр Стамбула, представитель оппозиции Экрем Имамоглу, занимающий пост с 2019 года, уже объявил о своей победе. К слову, именно его эксперты называют наиболее очевидным соперником Эрдогана на выборах президента Турции, которые по графику должны пройти в 2028 году.

«По итогам подсчета 96% протоколов с избирательных участков мы получили более 52% голосов избирателей, или свыше 1 млн. Мы победили на выборах. Благодарю всех вас за поддержку», — сказал Имамоглу во время своего выступления 31 марта.

Экрем Имамоглу, кандидат в мэры от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), обращается к своим сторонникам после первых результатов в Стамбуле

Экрем Имамоглу, кандидат в мэры от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), обращается к своим сторонникам после первых результатов в Стамбуле, Турция, 1 апреля 2024 года

Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

В турецкой столице Анкаре также должность мэра сохраняет оппозиционный политик Мансур Яваш. Он тоже занимает пост с 2019-го, на прошедших выборах он набрал 59% голосов избирателей.

Лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что электорат сделал правильный выбор на пути к изменению Турции. «Избиратели хотят открыть дверь перед новым политическим климатом в нашей стране после 22 лет [правления Партии справедливости и развития]», — сказал политик.

Реджеп Тайип Эрдоган уже признал поражение своей партии на местных выборах и призвал исправить допущенные ошибки: «Сегодняшние результаты выборов — это не конец, а поворотный момент, и победителем выборов является демократия и национальная воля. <…> Партия проведет работу над ошибками», — сказал президент Турции во время выступления перед сторонниками в Анкаре в ночь на 1 апреля.

Согласно данным Высшей избирательной комиссии Турции, явка на выборах составила 78,11%. Всего было зарегистрировано свыше 61 млн избирателей, для которых было открыто более 206 тыс. участков.

выборы
Фото: REUTERS/Murad Sezer

Что говорят о причинах поражения партии Эрдогана

Одной из главных причин поражения Партии справедливости и развития эксперты называют тот факт, что Эрдоган не выполнил свои обещания, данные во время президентской кампании в 2023 году, и так и не смог решить в стране ключевые проблемы, связанные со сложной экономической ситуацией. В этом контексте голоса за оппозицию можно рассматривать как своего рода протест, говорит «Известиям» эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

— Граждане отдали предпочтение оппозиции, поскольку она ставила особый акцент на экономической ситуации. У избирателей были ожидания, когда они отдавали голоса за Эрдогана в прошлом году, и теперь, когда их надежды не оправдались, они решили склониться в другую сторону, — сказал он.

Кроме того, продолжает Ниязбаев, оппозиционные мэры в Стамбуле и Анкаре хорошо зарекомендовали себя перед избирателями и критика на страницах государственных СМИ не смогла повлиять на голосование.

Экономическая ситуация в республике на протяжении последнего времени действительно остается непростой. В начале марта турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к доллару США, достигнув отметки более чем 32 лиры за $1. При этом в 2024 году национальная валюта уже потеряла 8%, в 2023-м лира просела на 37%. Только по официальным данным, годовая инфляция в стране достигла примерно 67%.

банк
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omer Kuscu

Немаловажное значение играют последствия произошедшего 6 февраля 2023 года землетрясения. Около 700 тыс. человек остались без жилья и до сих пор находятся в местах временного размещения. Согласно заявлению Эрдогана, общие убытки от этой катастрофы составили приблизительно $104 млрд.

Безусловно, подобное развитие событий вкупе со сложившимся кризисом дает оппозиции некоторые основания рассматривать вариант досрочных выборов президента, говорит «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

Экрем Имамоглу серьезным образом укрепил свои позиции в качестве соперника Эрдогана после очередной победы на выборах мэра Стамбула. На волне триумфа оппозиция может через некоторое время призвать к проведению досрочных выборов, однако я не думаю, что Эрдоган пойдет на подобный шаг, — отметил он.

Тем более что такую возможность — досрочные выборы — ранее уже отверг главный советник президента Турции Мехмет Учум.

Президент Турции Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган голосуют на местных выборах в Стамбуле, Турция, 31 марта 2024 года

Президент Турции Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган голосуют на местных выборах в Стамбуле, Турция, 31 марта 2024 года

Фото: REUTERS/PPO/Murat Kulu

Повлияет ли результат на внешнюю политику Эрдогана

Основной претензией турецкой оппозиции к Эрдогану всегда был избранный им курс на участие в региональных и международных проблемах более, чем на разрешение внутренних проблем. Речь в основном идет о ситуации в Сирии, конфликте в Египте, войне в Газе и попытках стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

Результаты выборов могут стать значимой причиной сосредоточиться на решении кризиса внутри страны и не исключено, что это станет причиной для пересмотра некоторых составляющих внешней политики, считает Керим Хас.

Для улучшения экономики Эрдогану потребуется помощь Запада. Не стоит исключать, что его политика резко приобретет более прозападный характер. Возможно, это отразится на отношениях Москвы и Анкары. Но какого-то серьезного изменения позиции по украинскому кризису я бы не ожидал, — отметил Хас.

Но даже если в отношениях между Турцией и РФ возникнет некоторое напряжение, вряд ли Анкара присоединится к антироссийским санкциям, продолжает эксперт. Однако можно ожидать ужесточения в отношении транспортировки западных товаров через параллельный импорт.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency

Что касается претензий по региональным проблемам, здесь основные обвинения противников действующего турецкого президента сводятся к его непоследовательности и расхождению в заявлениях и действиях, как, к примеру, в войне в секторе Газа. Несмотря на резкие заявления Эрдогана в отношении Тель-Авива, экспорт взрывчатых веществ, боеприпасов и вооружения в Израиль не прекращался, пишет TurkStat.

Яшар Ниязбаев не исключает, что Эрдоган может прислушаться к призывам оппозиции и сосредоточиться на внутренней политике. Турецкий президент в целом уже начал заниматься этими вопросами, но «пока ему дается это крайне трудно», отметил эксперт.

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