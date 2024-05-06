МИД Франции опроверг отправку войск на Украину

Франция не отправляла своих солдат из Иностранного легиона на Украину. Об этом МИД Франции сообщил 6 мая на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Кампании дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. <…> Нет, Франция не отправляла войска на Украину», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В качестве иллюстрации министерство прикрепило к публикации перечеркнутые красными линиями примеры сообщений в СМИ об отправке военных Иностранного легиона для участия в украинском конфликте.

Ранее 6 мая посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России на фоне сделанных 2 мая резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что такие разговоры очень опасны.

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен удивилась, как легко и непринужденно Макрон говорит об отправке военных на Украину, пренебрегая жизнями солдат из своей страны. Она отметила, что не согласна с ним, и предположила, что президент делает такие заявления ради «собственного эго, личного имиджа».

Накануне французский полковник Александр Вотравер заявил, что войска Франции в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) — капля в море по сравнению с мощью РФ. По его словам, Париж в скором времени сможет отправить на Украину 5-6 тыс. военных.

Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times 4 мая заявил, что Франция уже отправила на Украину военных из Иностранного легиона, они начали боевые действия в составе ВСУ.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко 5 мая сказал «Известиям», что лидерам стран Запада «аукнется» их безответственное отношение к украинскому конфликту, в том числе и в случае, если они отправят свои войска для участия в боевых действиях.

Посол РФ во Франции Алексей Мешков 27 апреля сообщил «Известиям», что на стороне ВСУ уже воюют французские солдаты из регулярных войск. По его словам, было направлено 370 наемников, и российские военные уже ликвидировали половину из них.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.