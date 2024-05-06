Посол Франции прибыл в МИД России
Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в МИД РФ. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 6 мая.
На кадрах видно, как посол покидает служебную машину и заходить в здание дипведомства. О причинах вызова посла не сообщалось. Посол отказался от общения с прессой.
Также в этот день в МИД РФ был вызван посол Великобритании Найджел Кейси.
Кадры его прибытия также есть в распоряжении «Известий». На них видно, как дипломат выходит из машины и проходит мимо журналистов, не став отвечать на вопросы. О причинах вызова не сообщалось. Посол покинул здание ведомства через 30 минут.
Кейси занимает должность посла в РФ с ноября 2023 года.
В этот же день в Кремле завершается подготовка к инаугурации президента России Владимира Путина, церемония состоится 7 мая.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.