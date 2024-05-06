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В Кремле завершается подготовка к инаугурации президента России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Кремле завершается подготовка к инаугурации президента России Владимира Путина, церемония состоится 7 мая.

Во время подготовки оттачивается каждое действие — жест, поворот военнослужащих, шаг лошадей. Даже слова, которые будет говорить глава государства, произносят вместо него. Мероприятие пройдет за час, а подготовка к нему длится уже три месяца.

При этом многое остается неизменным с прошлой церемонии 2018 года, например маршрут президента. Сначала лестница Большого Кремлевского дворца, вдоль которой стоят военнослужащие президентского полка и держат равнение, затем — через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский.

Перед Путиным пройдут военные президентского полка. Они пронесут Конституцию РФ и президентский знак. Так, глава государства в присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда принесет присягу, после прозвучит гимн.

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2 мая «Известия» показали репетицию инаугурации на Соборной площади, а 29 апреля — подготовку в Большом Кремлевском дворце. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что церемония пройдет стандартно, однако в ней будут присутствовать «небольшие нюансы».

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.

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