Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ

Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии одобрил законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило агентство БЕЛТА.

Отмечается, что Минск в полном объеме выполняет обязательства по договору, неукоснительно придерживаясь установленных предельных уровней для наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных сил.

Проект был подготовлен в качестве ответных мер на соответствующие решения стран НАТО, а также для обеспечения национальных интересов Белоруссии.

17 апреля палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ. Приостановление действия ДОВСЕ означает, что Минск более не будет предоставлять информацию о своих обычных вооружениях и технике, а также принимать и проводить инспекции по контролю за соблюдением количественных ограничений, установленных договором.

29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора. Как отмечалось в пояснительной записке при подаче законопроекта в Госдуму, поводом стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

В ноябре того же года Великобритания, Канада и США также приостановили в нем свое участие. В марте 2024 года парламент Молдавии приостановил действие ДОВСЕ. То же решение в апреле было принято Венгрией и Турцией.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Его подписали 22 страны, включая шесть стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 стран НАТО.

Обновленная версия ДОВСЕ была подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.