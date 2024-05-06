Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии одобрил законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило агентство БЕЛТА.

Отмечается, что Минск в полном объеме выполняет обязательства по договору, неукоснительно придерживаясь установленных предельных уровней для наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных сил.

Проект был подготовлен в качестве ответных мер на соответствующие решения стран НАТО, а также для обеспечения национальных интересов Белоруссии.

17 апреля палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ. Приостановление действия ДОВСЕ означает, что Минск более не будет предоставлять информацию о своих обычных вооружениях и технике, а также принимать и проводить инспекции по контролю за соблюдением количественных ограничений, установленных договором.

Молчать об арсеналах: что означает выход России из ДОВСЕ
Из базовых соглашений с Западом остался только Договор о нераспространении ядерного оружия

29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора. Как отмечалось в пояснительной записке при подаче законопроекта в Госдуму, поводом стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

В ноябре того же года Великобритания, Канада и США также приостановили в нем свое участие. В марте 2024 года парламент Молдавии приостановил действие ДОВСЕ. То же решение в апреле было принято Венгрией и Турцией.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Его подписали 22 страны, включая шесть стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 стран НАТО.

Обновленная версия ДОВСЕ была подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024