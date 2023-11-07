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Канада приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года

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Фото: Global Look Press/Canadian Armed Forces
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Канада объявила о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 февраля 2024 года. Об этом 7 ноября заявил МИД страны.

«В координации с нашими союзниками, Канада сегодня уведомила депозитария ДОВСЕ о том, что в соответствии с международным правом мы приостановим действие ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

МИД Канады заявил, что вместе с союзниками по НАТО осуждает выход России из ДОВСЕ, так как это создает «неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности».

«Канада по-прежнему привержена эффективному контролю над обычными вооружениями, обеспечению евроатлантической безопасности и работе с союзниками и партнерами над поддержанием мер укрепления доверия и безопасности», — отметили в министерстве.

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7 ноября в российском МИДе заявили, что процедура выхода РФ из ДОВСЕ полностью завершена. В МИДе напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

После этого заявление о решении приостановить участие в ДОВСЕ появилось на сайте Североатлантического альянса. Об этом также сообщили власти Великобритании. По словам главы британского МИДа Джеймса Клеверли, решение было принято в ответ на выход России из договора. По его мнению, этот выход подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евроатлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

Также в этот день США объявили, что приостанавливают выполнения обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря. В сообщении уточняется, что это «укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

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