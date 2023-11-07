В МИД РФ сообщили о завершении процедуры выхода из ДОВСЕ

Процедура выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) полностью завершена. Об этом в полночь на 7 ноября сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году, и теперь он окончательно ушел в историю.

«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтен», — подчеркнули в МИД.

Силу утратили еще два соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

В заявлении также отметили, что сейчас невозможны никакие договоренности со странами НАТО в области контроля над вооружениями.

«Власти государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность», — считают в министерстве.

Согласно заявлениям, диалог по формированию новой системы европейской безопасности может вновь начаться только в случае, если страны блока вернутся к конструктивным и реалистичным позициям. При этом новая система должна отвечать интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада.

На Смоленской площади добавили, что договоренности, не соответствующие современной политической обстановке, обречены на провал и могут привести к развалу механизмов сотрудничества в сфере контроля над вооружениями.

Ранее, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 мая, после чего 16 мая Государственная Дума поддержала денонсирование.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.