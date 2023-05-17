Договор об обычных вооруженных силах в Европе денонсирован

Государственная Дума поддержала денонсирование Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщила пресс-служба ГД во вторник, 16 мая.

«С начала 1990-х годов Договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью», — говорится в пояснительной записке.

Подчеркивается, что вместе с выходом из ДОВСЕ для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.

«Вашингтон и Брюссель, одержимые идеей построения однополярного мира, продвигая НАТО на восток, разрушили глобальную систему обеспечения безопасности. <…> Участники Североатлантического альянса, создавая НАТО в 1949 году, заявляли, что делают это исключительно в оборонительных целях. На деле — блок оказался волком в овечьей шкуре», — прокомментировал в своем в Telegram-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 10 мая. На следующий день члены комитета Государственной думы по международным делам единогласно высказались за денонсацию ДОВСЕ.

15 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не вернется к выполнению ДОВСЕ, поскольку это противоречит внутренним интересам с точки зрения безопасности. Он обвинил страны НАТО в недружественных выпадах в сторону Москвы, которые повлияли на архитектуру безопасности в европейском регионе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.