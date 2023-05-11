Комитет ГД единогласно поддержал денонсацию ДОВСЕ

Члены комитета Государственной думы по международным делам единогласно высказались за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом 11 мая сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

«Комитет единогласно поддержал», — отметил Слуцкий в разговоре с журналистами.

Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму 10 мая президентом РФ Владимиром Путиным. Как добавил Слуцкий, депутаты могут его рассмотреть 16 мая. Также денонсацию договора будут рассматривать палаты Федерального собрания.

Официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе глава государства назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него РФ.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что денонсация ДОВСЕ может навести порядок в международном праве, так как данный договор устарел и не отвечает актуальной картине мира.

В свою очередь, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что страны НАТО первыми нарушили ДОВСЕ. Россия приостановила свое участие в нем в 2007 году, а теперь выход будет сделан официально. Он также объяснил, что договор предполагал введение ограничений на пять категорий вооружений: артиллерия, боевые танки, бронированные машины, а также боевые вертолеты и самолеты. Предполагалось, что соглашение будет носить бессрочный характер.

В тот же день Рябков заявил, что после того как Хельсинки и Стокгольм подали заявки на членство в НАТО, а Финляндия заключила соглашение о сотрудничестве с США в области ядерной энергетики, ДОВСЕ окончательно сделался пережитком прошлого.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.