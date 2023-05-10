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Рябков назвал ДОВСЕ пережитком прошлого

Рябков: ДОВСЕ стал пережитком прошлого после заявок на вступление в НАТО Швеции и Финляндии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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После того как Хельсинки и Стокгольм подали заявки на членство в НАТО, а Финляндия заключила соглашение о сотрудничестве с США в области ядерной энергетики, Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно сделался пережитком прошлого. Об этом 10 мая заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«События последнего времени — заявки Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, прием Финляндии в альянс и заключение ею соглашения с США, создающего основу для размещения американских сил на финской территории, — существенно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе. В таких условиях ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого», — указано в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.

По словам Рябкова, договор, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992 году, безнадежно устарел. Соглашение о его адаптации, которое было разработано по настоянию России и подписано в 1999 году, отметил замглавы ведомства, так и не вступило в силу из-за деструктивной позиции США и других стран НАТО.

«Члены альянса фактически обходили положения ДОВСЕ в процессе его экспансии на восток. Поэтому в 2007 году мы были вынуждены приостановить действие договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась», — отметил Рябков.

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин назначил Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе.

Тогда же глава государства внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями.

В свою очередь, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что страны НАТО первыми нарушили ДОВСЕ. Россия приостановила свое участие в нем в 2007 году, а теперь выход будет сделан официально. Он также объяснил, что договор предполагал введение ограничений на пять категорий вооружений: артиллерия, боевые танки, бронированные машины, а также боевые вертолеты и самолеты. Предполагалось, что соглашение будет носить бессрочный характер.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что процесс присоединения Швеции к военному блоку завершится к саммиту альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Он отметил, что после вступления в блок Финляндии 4 апреля Швеция окружена членами НАТО, поэтому атака на страну без какой-либо реакции альянса «немыслима».

До этого, 2 мая, финская газета Satakunnan Kansa сообщила, что Финляндия и США также обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. Отмечалось, что в случае заключения соглашения вооруженные силы США смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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