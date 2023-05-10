Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ

Президент РФ Владимир Путин в среду, 10 мая, внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации Договора и начале внутригосударственных процедур по выходу из него РФ.

Ранее в этот Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации договора об обычных вооружениях в Европе.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя назначение Рябкова, отметил в беседе с телеканалом «Звезда», что возможная денонсация ДОВСЕ может навести порядок в международном праве, так как данный договор устарел и не отвечает актуальной картине мира.

Тогда же заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, заявил, что страны НАТО первыми нарушили ДОВСЕ, Россия приостановила свое участие в нем в 2007 году, а теперь выход будет сделан официально. Он также объяснил, что договор предполагал введение ограничений на пять категорий вооружений: артиллерия, боевые танки, бронированные машины, а также боевые вертолеты и самолеты. Предполагалось, что соглашение будет носить бессрочный характер. Ратифицировали его только четыре страны, в том числе Россия.

Ранее, в конце апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире в области международной безопасности. Она указывала на то, что Вашингтон за последние десятилетия отказался от ряда важнейших международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора по открытому небу, ДОВСЕ и других.

Договор об обычных Вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.